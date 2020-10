VIDEO | Infrangere USTURATOARE pentru Reghecampf in prima etapa din Emirate! A fost batut de echipa lui Daniel Isaila! Reghecampf a ramas BLOCAT la unul din golurile primite

Laurentiu Reghecampf a suferit o infrangere umilitoare in prima etapa a campionatului din Emiratele Arabe Unite, 1-4 impotriva echipei antrenate de Daniel Isaila, Bani Yas.

Daniel Isaila isi continua parcursul foarte bun in zona Golfului. Dupa 2 sezoane petrecute pe banca tehnica a echipei Al Hazm din Arabia Saudita, fostul antrenor al Astrei Giurgiu a preluat in aceasta vara pe Bani Yas din Emiratele Arabe Unite. Dupa ce a castigat cu 2-0 meciul de cupa cu Hatta, Isaila a debutat si in campionat cu o victorie de rasunet chiar in fata echipei antrenate de Laurentiu Reghecampf.

Meciul s-a terminat cu scorul de 4-1 pentru formatia lui Isaila care a intrat la pauza cu un neverosimil 3-0. Brazilianul Joao Pedro a reusit sa deschida scorul pentru Bani Yas in minutul 27, iar argentinianul Nicolas Gimenez a dus scorul la 2-0 dupa un sut fantastic dupa o cursa de aproximativ 60 de metri. Suhail Al Noobi a stabilit scorul pauzei prin reusita din minutul 41.

In partea secunda echipa lui Reghecampf a redus din diferenta in minutul 71 prin Fabio de Lima, dar ultimul cuvant l-au avut tot oaspetii, care au inchis tabela in minutul 90 gratie reusitei lui John George.

