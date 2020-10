Reghecampf, cerut inapoi de galeria FCSB-ului! "Tin permanent legatura cu el!" Fotbalistii ros-albastrilor, AMENINTATI: "Daca nu vor la campionatul e vai de soarta lor!"

Laurentiu Reghecampf a ramas liber de contract, iar suporterii FCSB-ului il vor din nou pe banca echipei.

Reghecampf este cerut la FCSB de liderul galeriei ros-albastre, Gheorghe Mustata. Acesta spune ca si-ar dori din toata inima ca antrenorul sa vina din nou alaturi de echipa si garanteaza ca nu se pune problema ca el sa antreneze alta echipa din Romania:

"Mi-as dori din toata inima sa revina Reghe! Simt chiar ca se vad deja mainile lui. Tin permanent legatura cu Laurentiu. Va reamintesc, este presedinte al Asociatiei „Salvati Steaua”. Trebuie sa avem rabdare sa ajunga mai intai acasa. Primul sau obiectiv, daca vrea sa lucreze din nou in Romania, este sa revina la FCSB. In Romania nu merge la alt club. Daca se intampla altceva, stie ca ma duc peste el acasa (n.r. rade)", a spus Mustata la Radio Sport 1.

Gheorghe Mustata: "Daca nu vor lua campionatul e vai de soarta lor!"

Liderul galeriei de la FCSB a avertizat din nou jucatorii ca nu mai accepta inca un sezon vara titlu.

"Intoarcea lui MM e buna, ok, dar fiecare este cu treaba lui. Avem o voce, este adevarat, dar ea este subtire. Atat timp cat realizatorii emisiunilor TV ne ataca atat de dur… Cand il pune la punct pe Naum, spre exemplu, atunci va fi o voce. In plus, simtim ca e nevoie de o mai buna comnicare cu suporterii. Noi nu suntem bagati in seama.

Sa apere clubul, dar sa fie mai comunicativ. Doar cu un mesaj pe Facebook este mai greu. Acum, echipa merge bine si e si meritul lui. Treaba lor, inclusiv a lui MM, este sa mearga echipa. Daca merge prost, toti sa-si asume, oricare ar fi ei. Vom sustine echipa, dar daca nici acum nu luam campionatul, fiecare sa plece pe drumul lui. Sub nicio forma nu mai acceptam ratarea titlului. Toti suporterii cer titlul, iar in nume personal spun atat: daca nu vor lua campionatul e vai de soarta lor!", a mai spus Mustata.