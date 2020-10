BREAKING NEWS: Prima reactie a lui Toni Petrea dupa ce a aflat ca Reghecampf a plecat din Emirate si e aproape de FCSB!

Laurentiu Reghecampf s-a despartit de Al Wasl astazi!

Toni Petrea, fost secund al lui Reghe in ultimii ani si acum principal la FCSB, a vorbit despre posibilitatea de a-i ceda locul pe banca echipei detinute de Gigi Becali.

Petrea sustine ca nu a vorbit cu Reghecampf si ca 'nu ii stie planurile', asigurand ca se gandeste doar la meciul cu Clinceni, de maine.

"Am avut o perioada benefica de doua saptamani, cred ca am depasit momentele mai putin bune dinainte. Clinceniul are jucatori valorosi, probabil valoarea lor a crescut si cu achizitiile fostilor nostri jucatori. Chiar daca nu sunt pregatiti fizic 100%, cred ca aduc valoare echipei. O sa-mi fie greu sa fac echipa, au revenit majoritatea jucatorilor la antrenamente, imi place chestia asta. Tanase e un jucator profesionist, si-a facut treaba aici, n-are nicio problema ca n-a fost la nationala. Dennis Man a revenit si el cu un moral bunicel de la nationala, totul va fi bine. Am aflat ca Reghe a plecat de la Al Wasl, n-am vorbit nimic cu el, nu stiu ce s-a intamplat acolo, nu stiu ce planuri de viitor are", a spus Petrea.