Mesaje speciale de ziua lui Laurentiu Reghecampf! FC Hermannstadt i-a dedicat victoria cu Chindia Targoviste! Ce a postat Anamaria Prodan

Laurentiu Reghecampf implineste 45 de ani pe 19 septembrie.

Fostul antrenor al lui FCSB isi aniverseaza ziua de nastere pe 19 septembrie. FC Hermannstadt, club la care investeste sotia sa, Anamaria Prodan, a decis sa ii dedice victoria obtinuta vineri seara, in fata celor de la Chindia Targoviste.

Ei au postat un mesaj pe pagina oficiala de Facebook, in care au amintit si de legatura dintre Reghecampf si Chindia Targoviste, echipa la care fostul fotbalist a debutat in fotbal, in urma cu 27 de ani.

"Este o zi speciala pentru familia #FCH! Domnul Laurentiu Reghecampf, sotul doamnei Anamaria si un antrenor care nu mai are nevoie de nici o alta prezentare, implineste astazi o frumoasa varsta.

Cu acest prilej, A.F.C. Hermannstadt ii transmite la multi ani si multa, multa sanatate! De asemenea, ii dedicam cu tot dragul prima victorie din acest sezon, obtinuta aseara contra Chindiei Targoviste, de altfel o echipa speciala in cariera domniei sale ca fotbalist", au scris oficialii clubului sibian.

Nici Anamaria Prodan nu a lasat sa treaca aceasta zi fara sa-i faca o declaratie de dragoste partenerului sau. "Simplu... TE IUBESC! De ziua ta si mai mult! Secunda de secunda si mai mult! Nu exista cuvinte pentru ceva mai mult decat sfantul cuvant TE IUBESC!" a scris aceasta pe contul sau de Instagram.

Postarea a adunat in doar 13 ore peste 12.700 de aprecieri, iar urmaritorii s-au ingramadit in a-i face urari antrenorului care implineste 45 de ani.