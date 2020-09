Dezvaluiri INCREDIBILE! Reghecampf nu voia sa plece de la FCSB?! Motivul pentru care a semnat cu Al Hilal IMEDIAT dupa ce a luat titlul in Liga 1!

Laurentiu Reghecampf a fost antrenorul echipei lui Gigi Becali in perioada 2012-2014, dar si intre anii 2015-2017.

In saptamana in care tehnicianul a implinit 45 de ani, sotia acestuia, Anamaria Prodan, a vorbit despre motivele care au dus la despartirea lui de FCSB in 2014.

Impresara a recunoscut, potrivit Telekom Sport, ca ea a stat la baza deciziei lui Reghecampf de a pleca in Arabia Saudita.

"Noi stiam ca o sa plecam cu o luna inainte. Gigi m-a intrebat, atunci, daca plecam undeva si mi-a fost asa sa-i spun. A fost un salariu uluitor, nimeni nu putea sa refuze asa ceva. Am incercat sa renegociem contractul lui Laur pentru ca se termina. Gigi nu a vrut sa mareasca contractul si atunci i-am spus: 'Patroane, suntem intr-o discutie cu cineva, dar nu pot sa spun pentru ca am promis. Dar dupa ce terminam toate meciurile'.

Voiam sa terminam campionatul cu capul sus si sa afle lumea, atunci, cu o ora inainte. Arabii au venit la banchetul de final. Acolo a semnat Laur contractul, unde am facut banchetul de final si toti jucatorii se uitau la Laur si ziceau: 'Mister, nu!' Si noi eram la etajul ala, ne uitam la ei si Laur zicea: 'Ce sa fac?'

I-am zis: 'Nu e diferenta foarte mare, doar de vreo 2 milioane si jumatate. Semneaza, eu sunt managerul tau! Semneaza contractul acesta!'

De-aia imi zice Gigi Becali si azi: 'Tu l-ai obligat sa plece, ca daca nu erai tu, nu pleca niciodata!'", a declarat Anamaria Prodan.

Reghecampf a revenit la FCSB in 2015, iar din 2017 el s-a intors in zona araba, unde le-a antrenat pe Al Wahda si Al Wasl.