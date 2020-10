"Viata iti poate oferi si alte surprize. De ce sa nu fiu iar secundul lui Reghecampf?!" Petrea se da la o parte din fata lui Reghe la FCSB

Toni Petrea spune ca nu a discutat cu Reghecampf dupa despartirea acestuia de Al Wasl, dar e gata sa-i fie din nou secund acestuia daca Becali il convinge sa vina la FCSB.

Petrea sustine ca nu l-a cautat pe Reghecampf in ultimele zile, convins ca trece prin momente dificile dupa plecarea din Emiratele Arabe Unite.

"Nu am vorbit nimic nici cu Laur, nici cu ceilalti membri din staff, nu stiu ce s-a intamplat acolo. Vom vedea, viata ne poate oferi si alte surprize. N-am vorbit de cand am auzit ca a plecat de la Al Wasl, stiu ca e un moment neplacut. N-am vrut sa mai pun si eu alte chestii... Am fost cu el o foarte lunga perioada de timp. De ce sa nu fiu din nou secundul lui? E o persoana care m-a ajutat foarte mult, l-am ajutat si eu cat am putut. In viata se poate intampla orice. Daca va avea vreodata nevoie de mine, vom vedea. Laur inseamna foarte mult pentru mine, cea mai mare parte a carierei mele de antrenor a fost alaturi de el", a spus Petrea la Digisport.