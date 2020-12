Adio, "Sarmaluta" Budescu! Bun venit, "Dieta" Budescu! :) Atacantul Astrei s-a reinventat si tine regim ca sa nu se mai accidenteze des

Vedeta Astrei a slabit si nu s-a mai accidentat de cand urmeza noul regim alimentar.

Constantin Budescu a suferit mai multe accidentari in ultimii ani, multi oameni de fotbal punand problemele sale musculare si pubalgiile pe seama dificultatilor de a mentine o greutate constanta si de a urma o dieta corespunzatoare sportivilor, mai ales in si dupa perioadele lungi de pauza. Ajuns cu Astra pe ultimul loc in Liga 1, iesit din vederile selectionerului Mirel Radoi, fara prea multe oferte de transfer concrete si avantajoase din punct de vedere financiar si cu o imagine de fotbalist gurmand, indolent si capricios, Budescu vrea sa se reinventeze la aproape 32 de ani. "Le-am zis baietilor ca vreau sa ma apuc si eu de fotbal. Am incercat sa ma schimb. Eu sunt foarte motivat, vreau sa mai joc fotbal pana la 39-40 de ani. Asa ca ma apuc si eu de fotbal, acum, dupa 30 de ani", a declarat recent Budescu.

Budescu a consultat cativa doctori si nutritionisti, care i-au transmis ca problemele sale medicale se pot rezolva facil, daca urmeaza o dieta recomandata sportivilor de performanta, noul regim urmand sa ii imbunatateasca mult parametrii fizici si sa scada frecventa accidentarilor musculare. Fotbalistul ar fi fost sfatuit sa renunte total la carnea procesata si sa reduca cantitatea de dulciuri, sa taie consumul de carne rosie, sa manance mai multe fructe, legume si alimente bogate in fibre, sa isi asigure grasimile necesare efortului fizic din peste si produse vegetale, dar si sa se hidrateze cat mai des si cat mult si sa aiba in dieta mancaruri cu proteine de inalta calitate. Acesta ar fi slabit deja mai multe kilograme, are un alt tonus pe teren, se recupereaza mult mai repede dupa meciuri si nu a mai suferit nicio intindere sau ruptura musculara, dar are de trecut peste provocarea sarbatorilor de iarna.

De altfel, noul Budescu a fost decisiv in revenirea Astrei din acest final de an, atacantul fiind pe teren intr-o serie in care giurgiuvenii au urcat pe locul 10 in Liga 1, dupa ce au castigat cu Hermannstadt (1-0), Gaz Metan Medias (3-0) si UTA (6-0) si au remizat cu Chindia (0-0) si FC Botosani (1-1), el reusind, in ultima luna, sa inscrie 4 goluri si sa ofere 5 pase decisive. Forma sa buna a readus in discutie interesul pentru transferul lui, jucatorul fiind pe lista tuturor celor trei cluburi care se lupta pentru titlu in Liga 1, FCSB, CFR CLuj si CSU Craiova.