Unde s-ar putea transfera Budescu! Un fost antrenor din Liga 1 a dazvaluit tot: "Va veni aici, iubeste clubul!"

Budescu s-ar putea intoarce la o echipa din al doilea esalon al fotbalui din Romania.

Budescu si-a inceput cariera la Petrolul Ploiesti, iar Valeriu Rachita este convins ca mijlocasul Astrei se va intoarce in viitorul apropiat la echipa "lupilor". Rachita a povestit si cum l-a descoperit pe Budescu, care este probabil unul dintre cei mai talentati jucatori romani in activitate.

"Cu Budescu vorbesc tot timpul, e un baiat extraordinar. Se vede ce fotbal stie, a dat pasa de gol. Budescu va veni la Petrolul. Candva, la iarna, la vara, anul viitor, tot la Petrolul va veni. E un jucator care iubeste clubul. Cu mine, fara mine, va veni la Petrolul. Hamza nu a venit fara mine? Desi, daca iti arat niste mesaje, tati-tata. Budescu va veni!,

Atunci cand avea 16 ani, in 2006, m-am dus sa-l vad la un meci de copii si juniori la Vega si mi-a sarit in ochi un copil. Zic: 'Cand mai au copiii meci? Vreau sa merg si saptamana viitoare'. Cand l-am vazut, la fel, era trei clase peste ei. Zic: 'Sa vina de luni la antrenamente…Pai, are doar 16 ani! Si ce daca are doar atat? Sa vina la antrenamente'. La 16 ani si cateva luni l-am bagat pe Budescu la meciul cu Otopeni. L-am debutat in Liga 1", a declarat Rachita pentru Ploiesti TV.

Constantin Budescu a fost crescut de Petrolul Ploiesti, dar a jucat doar 5 meciuri in tricoul galben si a reusit sa inscrie 3 goluri.