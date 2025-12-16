Atacantul în vârstă de 30 de ani s-a despărțit în luna septembrie de Genclerbirligi, formație din Turcia alături de care reușise promovarea în prima ligă, iar acum este gata să revină la Chindia Târgoviște.



În ultimele săptămâni, Popa s-a antrenat sub comanda lui Ilie Poenaru, iar conducerea clubului dâmbovițean își dorește să-l păstreze în lot pentru partea a doua a sezonului.



Potrivit DB Sport, Chindia pregătește un contract pentru atacant, care ar urma să fie valabil din această iarnă, obiectivul fiind calificarea în play-off-ul Ligii 2 și, ulterior, promovarea în Superligă.



Daniel Popa semnează cu Chindia



Chindia se află pe locul 7 după 17 etape, cu 30 de puncte, la doar două lungimi de CSM Reșița, ocupanta ultimei poziții de play-off.



La Genclerbirligi, Popa a marcat opt goluri în 16 meciuri și a bifat ultimul joc oficial pe 9 august.



Cotat la 600.000 de euro pe Transfermarkt, atacantul este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Chindiei, pentru care a înscris 40 de goluri și a oferit 11 pase decisive în 132 de partide.



De-a lungul carierei, Daniel Popa a mai evoluat la Dinamo, FCSB, FC Botoșani, Universitatea Cluj, Daejeon Hana și Genclerbirligi, având în palmares un titlu de campion al României, o Supercupă și o Cupă a Ligii.

