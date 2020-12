Varianta Budescu la FCSB a PICAT! Anuntul facut de conducerea Astrei dupa ce s-a scris ca Becali il vrea 

Constantin Budescu ar fi unul dintre jucatorii aflati pe lista lui Gigi Becali pentru perioada de mercato din iarna.

Mijlocasul de 31 de ani a mai jucat pentru FCSB in sezonul 2017/18, iar acum patronul ar vrea sa il aduca inapoi. Cu toate astea, oficialii Astrei au anuntat ca decarul nu va pleca de la Giurgiu, in ciuda stirilor aparute conform carora Gigi Becali ar vrea sa il transfere.

"Nu se pune problema plecarii lui Constantin Budescu de la noi. El are un contract clar si nu exista nicio oferta pentru transferul lui. Ne pregatim in aceasta perioada la Giurgiu, avem toate conditiile necesare. Nu avea sens sa plecam din tara, in contextul pandemiei, timpul pana la startul campionatului fiind oricum foarte scurt", a spus Dani Coman pentru ProSport.

Constantin Budescu a fost ales in cel mai bun prim 11 al turului campionatului alcatuit de Liga Profesionista de Fotbal, fiind singurul fotbalist al Astrei prezent in echipa.

Valceanu (Clinceni) - Balasa (Craiova), Cristea (FCSB), Burca (CFR Cluj) - Deac (CFR Cluj), Cicaldau (Craiova), Vasvari (Sepsi), Morutan (FCSB) - Man (FCSB), Budescu (Astra), Tanase (FCSB)

Mijlocasul a jucat 11 meciuri pentru Astra in acest sezon, a inscris 6 goluri si a oferit 7 asisst-uri. Cotat la 2 milioane de euro conform Transfermarkt, Budescu a mai jucat la Petrolul, DL Yifang, FCSB si Shabab.