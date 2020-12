Dezvaluirile lui Budescu despre cum a "trezit-o" Neagoe pe Astra! "Asta s-a vazut in toate rezultatele pe care le-am avut de cand a venit la echipa"

Astra a "renascut" dupa ce Eugen Neagoe a venit pe banca giurgiuvenilor.

Budescu a incheiat anul cu 6 goluri marcate in Liga 1, iar Astra a reusit sa se ridice de pe ultimele pozitii si sa ajunga pe locul 10 in clasament cu 16 puncte, dupa ce a dat de pamant in ultima etapa cu UTA Arad, scor 6-0.

In urma cu o luna, Neagoe a prealuat-o pe Astra, iar intr-un interviu acordat pentru site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, Budescu a dezvaluit cum a schimbat noul antrenor atmosfera de la club.

"A adus foarte lucruri bune, ne explica cu rabdare foarte multe si important este ca ne-a facut sa intelegem unele scheme pe care le-am si aplicat in teren. Toate astea s-au vazut si in rezultatele pe care le-am obtinut de cand a venit la echipa", a spus Budescu.

Mijlocasul Astrei a vorbit si despre victoria in fata lui UTA, scor 6-0, in care a marcat o tripla.

"Este adevarat ca a fost un scor mare, neobisnuit, dar importanta pentru noi a fost victoria, nu a contat scorul. Eram concentrati la jocul nostru, sa facem totul bine, asa cum planificasem. Repet, ne-am gandit doar la exprimarea noastra”, a mai declarat mijlocasul Astrei pentru site-ul LPF.