VIDEO | Sumudica le-a aratat turcilor cum se face! Executia care il face invidios chiar si pe Budescu! Ce a reusit antrenorul lui Gaziantep

Chiar daca s-a retas de ani buni din cariera de fotbalist profesionist, Marius Sumudica nu si-a pierdut calitatile.

Intr-un videoclip postat pe contul oficial al lui Gaziantep, Sumi loveste mingea cu efect din spatele portii. Executia fostului antrenor de la Astra a fost perfecta, iar mingea dupa ce a lovit pamantul a intrat in poarta.

Gazientep cu Marius Sumudica pe banca se descurca excelent in liga turca. Echipa este pe locul 4 in clasament cu 14 puncte obtinute dupa 9 meciuri jucate. Gaziantep traverseaza o serie buna si are 8 meciuri consecutive in campionat fara infrangere.

