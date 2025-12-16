VIDEO Visul Romei capătă contur: titlul de campioană după un sfert de secol!

Romanii au învins revelația din Serie A în ultima etapă.

AS Roma, Gian Piero Gasperini, Wesley Franca, Inter Milano, Cristian Chivu
AS Roma a învins-o la limită, cu scorul de 1-0, pe Como, în ultimul meci al etapei a 15-a din Serie A, disputat luni seara pe ”Stadio Olimpico”.

Gruparea "giallorossa", cu veteranul Gian Piero Gasperini (68 de ani în ianuarie) pe bancă, care venea după două înfrângeri consecutive, s-a impus prin golul marcat în repriza secundă de brazilianul Wesley Franca (60 - foto), aflat la cea de-a treia sa reuşită din acest sezon.

AS Roma, care a cucerit al treilea şi ultimul său "scudetto" în 2001, rămâne pe locul al patrulea în clasament, poziție de Champions League, la doar trei puncte în spatele liderului Inter Milano, echipa pregătită de românul Cristian Chivu, care a preluat conducerea în Serie A după victoria obţinută duminică pe terenul formaţiei Genoa, scor 2-1.

Como, revelaţia începutului de sezon din liga italiană, sub comanda fostului internaţional spaniol Cesc Fabregas, pare în pierdere de turaţie, după ce a suferit al doilea eşec consecutiv şi a coborât pe locul al şaptelea în clasament.

Rezultatele și marcatorii din etapa 15 din Italia

Vineri

Lecce - Pisa 1-0

A marcat: Stulic (72).

Mijlocaşul Marius Marin a fost rezervă la Pisa.

Sâmbătă

Torino - Cremonese 1-0

A marcat: Vlasic (27).

Portarul Mihai Popa a fost rezervă la Torino.

Parma - Lazio 0-1

A marcat: Noslin (82).

Atalanta - Cagliari 2-1

Au marcat: Scamacca (11, 81), respectiv Gaetano (75).

Duminică

AC Milan - Sassuolo 2-2

Au marcat: Bartesaghi (34, 47), respectiv Ismael Kone (13), Lauriente (77).

Fiorentina - Hellas Verona 1-2

Au marcat: Unai Nunez (69 - autogol), respectiv Gift Orban (42, 90+3).

Udinese - Napoli 1-0

A marcat: Ekkelenkamp (73).

Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.

Genoa - Inter Milano 1-2

Au marcat: Vitinha (68), respectiv Bisseck (6), Martinez (38).

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa.

Bologna - Juventus Torino 0-1

A marcat: Cabal (64).

Luni

AS Roma - Como 1--0

A marcat: Wesley Franca (60).

Clasamentul din Serie A

„Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București
Rom&acirc;nia ar putea avea trei echipe &icirc;n Champions League! Este posibilă și prezența unor cluburi din afara Europei
Olăroiu, moment de magie! Rom&acirc;nul l-a lăsat mască pe comentatorul arab: &bdquo;Respect, Cosmin!&ldquo;
Fabio Cannavaro a dat cărțile pe față, imediat ce Interul lui Chivu a devenit lider &icirc;n Serie A
Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;
Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine &icirc;n Rom&acirc;nia!
Liverpool a stabilit prețul lui Salah: egipteanul, pe cale să semneze un contract &bdquo;faraonic&ldquo;
E gata! Paulo Dybala a covocat o ședință cu șefii Romei după ce s-a &icirc;nțeles cu noul club. Pleacă din Italia după 12 ani
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Ciao scudetto pentru Atalanta! Trupa lui Gasperini a comis-o pe teren propriu c&acirc;nd &icirc;i era lumea mai dragă
Boom! Antrenorul uriaș care va prelua AS Roma după retragerea lui Claudio Ranieri
Cade transferul lui Andrei Rațiu la AS Roma! Clubul italian a adus un internațional brazilian pe postul său
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
