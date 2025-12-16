AS Roma a învins-o la limită, cu scorul de 1-0, pe Como, în ultimul meci al etapei a 15-a din Serie A, disputat luni seara pe ”Stadio Olimpico”.
Gruparea "giallorossa", cu veteranul Gian Piero Gasperini (68 de ani în ianuarie) pe bancă, care venea după două înfrângeri consecutive, s-a impus prin golul marcat în repriza secundă de brazilianul Wesley Franca (60 - foto), aflat la cea de-a treia sa reuşită din acest sezon.
AS Roma, care a cucerit al treilea şi ultimul său "scudetto" în 2001, rămâne pe locul al patrulea în clasament, poziție de Champions League, la doar trei puncte în spatele liderului Inter Milano, echipa pregătită de românul Cristian Chivu, care a preluat conducerea în Serie A după victoria obţinută duminică pe terenul formaţiei Genoa, scor 2-1.
Como, revelaţia începutului de sezon din liga italiană, sub comanda fostului internaţional spaniol Cesc Fabregas, pare în pierdere de turaţie, după ce a suferit al doilea eşec consecutiv şi a coborât pe locul al şaptelea în clasament.
Rezultatele și marcatorii din etapa 15 din Italia
Vineri
Lecce - Pisa 1-0
A marcat: Stulic (72).
Mijlocaşul Marius Marin a fost rezervă la Pisa.
Sâmbătă
Torino - Cremonese 1-0
A marcat: Vlasic (27).
Portarul Mihai Popa a fost rezervă la Torino.
Parma - Lazio 0-1
A marcat: Noslin (82).
Atalanta - Cagliari 2-1
Au marcat: Scamacca (11, 81), respectiv Gaetano (75).
Duminică
AC Milan - Sassuolo 2-2
Au marcat: Bartesaghi (34, 47), respectiv Ismael Kone (13), Lauriente (77).
Fiorentina - Hellas Verona 1-2
Au marcat: Unai Nunez (69 - autogol), respectiv Gift Orban (42, 90+3).
Udinese - Napoli 1-0
A marcat: Ekkelenkamp (73).
Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.
Genoa - Inter Milano 1-2
Au marcat: Vitinha (68), respectiv Bisseck (6), Martinez (38).
Mijlocaşul Nicolae Stanciu a fost rezervă la Genoa.
Bologna - Juventus Torino 0-1
A marcat: Cabal (64).
Luni
AS Roma - Como 1--0
A marcat: Wesley Franca (60). Agerpres
Clasamentul din Serie A