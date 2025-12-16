AS Roma a învins-o la limită, cu scorul de 1-0, pe Como, în ultimul meci al etapei a 15-a din Serie A, disputat luni seara pe ”Stadio Olimpico”.

Gruparea "giallorossa", cu veteranul Gian Piero Gasperini (68 de ani în ianuarie) pe bancă, care venea după două înfrângeri consecutive, s-a impus prin golul marcat în repriza secundă de brazilianul Wesley Franca (60 - foto), aflat la cea de-a treia sa reuşită din acest sezon.

