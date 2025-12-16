Cosmin Olăroiu a bifat, luni, a 15-a sa partidă, în calitate de selecționer al Emiratelor Arabe Unite, post pe care l-a preluat, la finalul lunii mai, în tentativa de a duce această echipă la Mondialul din 2026.

Obiectivul, dacă ar fi fost atins, ar fi adus doar a doua participare a Emiratelor la un astfel de turneu final, după prezența la Mondialul din 1990, în Italia. Din păcate pentru Oli, visul calificării la Mondiale s-a încheiat, în noiembrie, după barajul cu Irak.

Nici n-a avut timp să analizeze prea bine ce s-a întâmplat, în preliminarii, că românul a trebuit să se reapuce de muncă. Pentru că, în această lună, a avut FIFA Arab Cup 2025, în Qatar, pe stadioanele care au găzduit Mondialul din 2022. În această întrecere, naționala Emiratelor chiar a depășit așteptările, a atins semifinalele doar pentru a doua oară în istoria ei, însă finalul drumului a venit, ieri, după 0-3 cu Maroc, la Doha.

Olăroiu: „N-am profitat de greșelile lor“

În confruntarea cu o adversară calificată la Mondiale, echipa lui Oli s-a luptat admirabil, a avut marile ocazii în prima repriză, însă nu le-a fructificat și apoi a încasat un gol, în minutul 28.

În partea a doua, scenariul s-a repetat. Naționala Emiratelor a avut ocaziile, inclusiv o bară, dar golurile, pe contraatac, au căzut în poarta lui Al-Meqebaali.

După acest eșec, scor 0-3, Oli a pus rezultatul pe seama naivității elevilor săi, neobișnuiți, totuși, cu un asemenea nivel în fotbalul internațional.

„Am început bine partida, am avut ocaziile mai mari, dar apoi am luat gol. În a doua repriză, posesia ne-a aparținut, am creat și mai multe șanse de gol, am avut și o bară, dar Maroc ne-a pedepsit pe contraatac, în ultimele minute. Golurile lor au venit, când am fost nevoiți să ne asumăm riscuri mai mari, în încercarea de a egala. Una peste alta, am întâlnit o echipă puternică și n-am profitat de greșelile ei, când ar fi trebuit să facem asta“, a spus Olăroiu.

Acesta a subliniat că programul turneului, mai ales meciul din sferturi cu Algeria care a durat 120 de minute, i-a epuizat jucătorii.

„După efortul foarte mare din partida cu Algeria, a fost greu să recuperăm jucătorii, în doar două zile, pentru partida cu Maroc. Per total, am avut patru meciuri, în ultimele nouă zile, iar jucătorii au resimțit efortul acesta. Nu e întâmplător că am pierdut patru jucători din cauza accidentărilor pe parcursul turneului“, a încheiat Oli.

Cosmin Olăroiu, 15 meciuri ca selecționer al Emiratelor, în 6 luni

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)

*3-1 cu Kuweit (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Algeria, 7-6 la penalty-uri (FIFA Arab Cup 2025)



*0-3 cu Maroc (FIFA Arab Cup 2025)

