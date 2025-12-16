Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

Românii au luat peste picior mulți ani fotbalul din zona arabă. În timp ce noi râdeam, acolo se muncea pe rupte. Firește, cu investiții uriașe care au fost posibile datorită unor resurse financiare la care noi nu putem visa.
Rezultatul se vede astăzi. Saudi Pro League, spre exemplu, a devenit un campionat intens mediatizat la nivel mondial, cu niște jucători și antrenori de 7 stele. Vorbim despre noul El Dorado din fotbalul internațional, unde mulți visează să ajungă, pentru a pune mâna pe petrodolarii arabilor.
Acum, când prima ligă din Regat s-a dezvoltat atât de mult, jurnaliștii locali au realizat o analiză amplă a felului în care Saudi Pro League a crescut, în ultimii 25 ani. Și au fost nominalizați tehnicienii care și-au pus amprenta pe această evoluție fotbalistică remarcabilă.
„Răzvan Lucescu, garantul succesului“
Publicat sub semnătura jurnalistului Sherif Kamal, articolul are un capitol dedicat lui Răzvan Lucescu (56 de ani). Acesta a activat, la Al-Hilal Riad, în perioada 2019-2021, cucerind trei trofee. „Perla coroanei“: Champions League. A fost victoria după care saudiții au așteptat mulți ani, iar Lucescu jr le-a îndeplinit visul, la capătul sezonului 2018-2019. De aici și aprecierea arabilor pentru felul în care Răzvan și-a pus amprenta pe fotbalul local.
„Răzvan Lucescu a fost întruchiparea antrenorului capabil de a avea strategii pentru turnee și competiții, nu doar pentru meciuri. În doar două sezoane, el a cucerit cu Al-Hilal titlul, Cupa Regelui și Champions League. Media punctelor câștigate cu echipa, de 2,24 pe meci, reflectă consistența atinsă de Răzvan Lucescu, în ceea ce privește obținerea unor rezultate bune. Practic, românul a fost garantul succesului, la Al-Hilal“, și-a început Sherif Kamal analiza.
În continuarea materialului, jurnalistul saudit a remarcat o altă statistică impresionantă rămasă după perioada lui Răzvan Lucescu, la Al-Hilal Riad.
„Succesul lui Răzvan, la Al-Hilal, n-a fost o întâmplare, ci rezultatul direct al capacității sale de a <<citi>> potențialul jucătorilor. De asemenea, românul a avut această capacitate formidabilă de a gestiona presiunea, fiind un tip inteligent, sclipitor. Mai mult decât atât, sub comanda lui Răzvan, a funcționat perfect sistemul rotației jucătorilor, fără ca identitatea echipei să se piardă. Așa a reușit Răzvan să-și câștige locul în istoria unui club emblematic pentru Arabia Saudită, la un post care vine <<la pachet>> cu o presiune imensă“, a mai notat Sherif Kamal.