Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

În zona Golfului Persic, România are o imagine fotbalistică excelentă datorită unor profesioniști care au făcut o muncă de bună calitate, de-a lungul anilor.

Românii au luat peste picior mulți ani fotbalul din zona arabă. În timp ce noi râdeam, acolo se muncea pe rupte. Firește, cu investiții uriașe care au fost posibile datorită unor resurse financiare la care noi nu putem visa.

Rezultatul se vede astăzi. Saudi Pro League, spre exemplu, a devenit un campionat intens mediatizat la nivel mondial, cu niște jucători și antrenori de 7 stele. Vorbim despre noul El Dorado din fotbalul internațional, unde mulți visează să ajungă, pentru a pune mâna pe petrodolarii arabilor. 

Acum, când prima ligă din Regat s-a dezvoltat atât de mult, jurnaliștii locali au realizat o analiză amplă a felului în care Saudi Pro League a crescut, în ultimii 25 ani. Și au fost nominalizați tehnicienii care și-au pus amprenta pe această evoluție fotbalistică remarcabilă.

„Răzvan Lucescu, garantul succesului“

Publicat sub semnătura jurnalistului Sherif Kamal, articolul are un capitol dedicat lui Răzvan Lucescu (56 de ani). Acesta a activat, la Al-Hilal Riad, în perioada 2019-2021, cucerind trei trofee. „Perla coroanei“: Champions League. A fost victoria după care saudiții au așteptat mulți ani, iar Lucescu jr le-a îndeplinit visul, la capătul sezonului 2018-2019. De aici și aprecierea arabilor pentru felul în care Răzvan și-a pus amprenta pe fotbalul local.

Răzvan Lucescu a fost întruchiparea antrenorului capabil de a avea strategii pentru turnee și competiții, nu doar pentru meciuri. În doar două sezoane, el a cucerit cu Al-Hilal titlul, Cupa Regelui și Champions League. Media punctelor câștigate cu echipa, de 2,24 pe meci, reflectă consistența atinsă de Răzvan Lucescu, în ceea ce privește obținerea unor rezultate bune. Practic, românul a fost garantul succesului, la Al-Hilal“, și-a început Sherif Kamal analiza.

În continuarea materialului, jurnalistul saudit a remarcat o altă statistică impresionantă rămasă după perioada lui Răzvan Lucescu, la Al-Hilal Riad.

Succesul lui Răzvan, la Al-Hilal, n-a fost o întâmplare, ci rezultatul direct al capacității sale de a <<citi>> potențialul jucătorilor. De asemenea, românul a avut această capacitate formidabilă de a gestiona presiunea, fiind un tip inteligent, sclipitor. Mai mult decât atât, sub comanda lui Răzvan, a funcționat perfect sistemul rotației jucătorilor, fără ca identitatea echipei să se piardă. Așa a reușit Răzvan să-și câștige locul în istoria unui club emblematic pentru Arabia Saudită, la un post care vine <<la pachet>> cu o presiune imensă“, a mai notat Sherif Kamal.

Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Contra, fotografie de pus în ramă: cum îi spun arabii după o lună în Qatar
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu
Marius Șumudică l-a sunat pe Becali și a propus un transfer la FCSB: „Mi-a spus și Meme de el”
Olăroiu, moment de magie! Românul l-a lăsat mască pe comentatorul arab: „Respect, Cosmin!“
Record! Câte șuturi în bară a trimis Levski Sofia în meciul cu Bistrița Bulgariei
Fabio Cannavaro a dat cărțile pe față, imediat ce Interul lui Chivu a devenit lider în Serie A
Avem patru jucători români în Serie A, dar îi avem degeaba! Toți tricolorii, uitați pe băncile de rezerve
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup

Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară împotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?"

Dinamo, culisele unui transfer spectaculos: ce șanse au ”câinii” pentru lovitura iernii în ”mercato”



Olăroiu, moment de magie! Românul l-a lăsat mască pe comentatorul arab: „Respect, Cosmin!“
Fabio Cannavaro a dat cărțile pe față, imediat ce Interul lui Chivu a devenit lider în Serie A
Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine în România!
Liverpool a stabilit prețul lui Salah: egipteanul, pe cale să semneze un contract „faraonic“
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
stirileprotv Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice încălcarea protocolului de coaliție

stirileprotv „Comoara ascunsă” a Europei, unde se găsește cea mai ieftină stațiune de schi. Se află la câteva ore de București

