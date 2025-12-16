Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

Românii au luat peste picior mulți ani fotbalul din zona arabă. În timp ce noi râdeam, acolo se muncea pe rupte. Firește, cu investiții uriașe care au fost posibile datorită unor resurse financiare la care noi nu putem visa.

Rezultatul se vede astăzi. Saudi Pro League, spre exemplu, a devenit un campionat intens mediatizat la nivel mondial, cu niște jucători și antrenori de 7 stele. Vorbim despre noul El Dorado din fotbalul internațional, unde mulți visează să ajungă, pentru a pune mâna pe petrodolarii arabilor.

Acum, când prima ligă din Regat s-a dezvoltat atât de mult, jurnaliștii locali au realizat o analiză amplă a felului în care Saudi Pro League a crescut, în ultimii 25 ani. Și au fost nominalizați tehnicienii care și-au pus amprenta pe această evoluție fotbalistică remarcabilă.

