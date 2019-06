Antrenorul care a slabit 10 kilograme in 16 ore! "Nu sfatuiesc pe nimeni sa faca ce fac eu" Propunerea inedita pentru Alibec si Eric!

Denis Alibec si Eric de Oliveira sunt asteptati in sala de forta.

La finalul sezonului, Eric a facut pariu cu Gica Hagi ca se va intoarce mai slab din vacanta. In situatia brazilianului se afla si Denis Alibec, atacantul avand cateva kilograme in plus.

"Ma hranesc cu provocari"

Calin Novacescu este antrenorul de fitness care ii poate ajuta pe fotbalistii care vor sa scape de kilogramele in plus. Sportivii care trec pe la el reusesc sa scape de 10 kilograme in 10 zile, fara sa depuna un efort foarte mare.

Calin este celebru pentru felul in care isi transforma corpul. El s-a ingrasat 10 kilograme intr-o saptamana si apoi a reusit sa le dea jos in 16 ore: "Ma hranesc cu cu provocari! Ce fac eu nu sfatuiesc pe nimeni acasa sa faca".

Alibec si Eric sunt asteptati la sala

Antrenorul de fitness promite ca ii poate ajuta pe Alibec si Eric sa slabeasca si le propune acestora un pariu inedit: "Sa faca pariu cu antrenorul lor, ca sa le castige pariul. Intr-o sapt daca vor sa slabeasca 5 kg, rapid".