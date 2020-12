Radunovic a plecat la FCSB, urmeaza Budescu?! "Orice jucator e transferabil!" Anunt de ULTIMA ORA facut de Astra: cat a platit Gigi Becali pentru muntenegrean

Dani Coman, presedintele clubului Astra Giurgiu, a confirmat transferul lui Radunovic la FCSB.

Muntenegreanul Risto Radunovic (28 de ani) este primul transfer facut de Gigi Becali in aceasta iarna.

Cotat la 1.1 milioane de euro de site-urile de specialitate, Radunovic a facut pasul la FCSB in schimbul a 400.000 de euro, anunta Antena Sport.

De asemenea, formatia din Giurgiu este dispusa sa renunte si la Constantin Budescu (31 de ani), unul dintre cei mai importanti oameni ai echipei:

"Orice jucator este transferabil. In ultimii ani am transferat multi jucatori. Am optinut sume importante. Am gasit de fiecare data variante sa-i inlocuim.

Nu va fi nicio problema, orice jucator este transferabil contra unei sume normale pentru valoarea lui", a spus Dani Coman, potrivit sursei citate.

Radunovic a evolua in 11 meciuri pentru Astra in acest sezon, reusind sa inscrie un gol si sa ofere o pasa decisiva. Fundasul stanga a fost adus de Astra in 2017, de la Podgorica:

"Am ajuns la o intelegere cu domnul Becali. Dupa terminarea acestui tur de campionat, pe data de 21, se vor semna actele. I-am dat posibilitatea sa discute. A avut acordul nostru.

S-a inteles si el asupra contractului pe care-l va avea la FCSB. Totul este in regula. Sunt ferm convins ca se va putea impune.

Pierdem un jucator bun, nu baiat de mare caracter. Si-a dorit si el foarte mult sa plece si i-am dat voie", a spus Dani Coman.