Serie A și-a disputat etapa cu numărul 15, rundă în care toți cei patru fotbaliști români din campionatul Italiei au rămas pe băncile de rezerve.

Singurul care a evoluat destule meciuri sezonul acesta, dar a făcut-o catastrofal, dovadă prezența sa în topul nedorit al celor mai slabi jucători din Serie A, este Marius Marin.

Mijlocașul central a rămas însă pe bancă la Pisa în 0-1 cu Lecce vineri.

Sâmbătă, goalkeeper-ul Mihai Popa a fost, ca de obicei, rezervă la Torino în 1-0 cu Cremonese, iar duminică Răzvan Sava a fost și el rezerva de portar la Udinese în 1-0 cu Napoli, fiind clar că a jucat la debutul sezonului numai din cauza indisponibilității titularului Maduka Okoye.

Și tot duminică, Nicolae Stanciu a privit de pe bancă eșecul echipei sale, Genoa, 1-2 cu liderul Inter Milano.

Stăm bine la antrenori însă, unde îl avem pe Cristian Chivu, pe locul 1 cu Inter.

Românii în sezonul 2025-2026 din Serie A



Marius Marin:

11 meciuri la Pisa - fără realizări, 2 cartonașe galbene primite

Răzvan Sava:

6 meciuri la Udinese - 9 goluri primite și 1 ”clean sheet”, 1 cartonaș galben primit

Nicolae Stanciu:

3 meciuri la Genoa - fără realizări

Mihai Popa:

niciun meci la Torino



Clasamentul din Serie A

