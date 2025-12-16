Serie A și-a disputat etapa cu numărul 15, rundă în care toți cei patru fotbaliști români din campionatul Italiei au rămas pe băncile de rezerve.
Singurul care a evoluat destule meciuri sezonul acesta, dar a făcut-o catastrofal, dovadă prezența sa în topul nedorit al celor mai slabi jucători din Serie A, este Marius Marin.
Mijlocașul central a rămas însă pe bancă la Pisa în 0-1 cu Lecce vineri.
Sâmbătă, goalkeeper-ul Mihai Popa a fost, ca de obicei, rezervă la Torino în 1-0 cu Cremonese, iar duminică Răzvan Sava a fost și el rezerva de portar la Udinese în 1-0 cu Napoli, fiind clar că a jucat la debutul sezonului numai din cauza indisponibilității titularului Maduka Okoye.
Și tot duminică, Nicolae Stanciu a privit de pe bancă eșecul echipei sale, Genoa, 1-2 cu liderul Inter Milano.
Stăm bine la antrenori însă, unde îl avem pe Cristian Chivu, pe locul 1 cu Inter.
Românii în sezonul 2025-2026 din Serie A
Marius Marin:
11 meciuri la Pisa - fără realizări, 2 cartonașe galbene primite
Răzvan Sava:
6 meciuri la Udinese - 9 goluri primite și 1 ”clean sheet”, 1 cartonaș galben primit
Nicolae Stanciu:
3 meciuri la Genoa - fără realizări
Mihai Popa:
niciun meci la Torino