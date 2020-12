"De ce sa nu ma intorc la FCSB?" Anuntul pe care Becali il astepta! Budescu, dispus sa revina in echipa ros-albastrilor. Ce relatie are cu patronul

Gigi Becali vrea sa se asigure ca echipa sa nu mai pierde titlul in acest sezon.

FCSB a incheiat anul lider in Liga 1, iar Gigi Becali nu vrea sa isi mai vada echipa pe un loc inferior in clasament, motiv pentru care cauta sa intareasca echipa in perioada de mercato din iarna.

Unul dintre principalele obiective ale finantatorului ros-albastrilor este Constantin Budescu, cel care a mai jucat pentru FCSB in sezonul 2017/18.

Desi este jucatorul de baza al Astrei Giurgiu, Budescu a vorbit despre o eventuala revenire la FCSB si a declarat ca este dispus sa se intoarca, mai ales datorita relatiei bune pe care o are cu patronul Becali.

"De ce sa nu ma intorc la FCSB? Eu m-am simtit foarte bine acolo si am vazut ca s-a scris si prin ziare de acest transfer. Cu Gigi Becali mai vorbesc la telefon, ma mai suna, dar nu am vorbit despre transfer. Suntem prieteni si atat. Vorbim in general despre fotbal, nu despre transfer sau daca mai duc acolo. Deocamdata nu e nici perioada de transferuri, vedem din ianuarie ce se intampla.

Ne-am inteles bine la Steaua, de ce sa nu ramanem prieteni? Pentru mine a fost ok la Steaua, nu au fost probleme si s-a vazut in rezultate. Gigi Becali e un om foarte bun, in afara de declaratiile pe care le da la cald. In afara declaratiilor, e cu totul si cu totul altceva", a spus Budescu pentru Telekom Sport.

Budescu a jucat 37 de meciuri in tricoul FCSB-ului, perioada in care a inscris 13 goluri si a oferit 12 pase de gol. In acest sezon, mijlocasul ofensiv are 11 meciuri bifate in tricoul Astrei, 6 goluri reusite si 7 assist-uri.