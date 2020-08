Astra - FCSB, LIVE TEXT, de la 21:00 | Ros-albastrii incep o noua lupta pentru titlu! Ultimul meci al lui Alibec la Giurgiu?

Din articol Echipele probabile:

Urmarim si comentam impreuna Astra - FCSB pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

FCSB incepe astazi un nou sezon in Liga 1, sezon in care spera sa obtina titlul dupa 6 ani de pauza. Ros-albastrii sunt condusi de Toni Petrea, care este la al 4-lea meci oficial in functia de antrenor principal.

Doua victorii, cu Sepsi (in finala Cupei) si cu Gaz Metan, ambele scor 1-0, si o infrangere cu CFR Cluj, scor 0-2, este palmaresul lui Toni Petrea pe banca FCSB-ului.

In sezonul trecut, Astra a castigat toate cele 3 meciuri disputate in FCSB! Echipa din Giurgiu s-a impus in sezonul regulat de doua ori, scor 2-1 si 3-1, iar in playoff au invins cu 3-2 pe teren propriu. Cele doua echipe mai aveau de jucat un ultim duel, insa acesta nu s-a mai disputat din cauza inghetarii sezonului.

Meciul din aceasta seara ar putea fi ultimul al lui Denis Alibec la Astra, dupa ce Dani Coman a anuntat ca acesta va trebui sa aleaga dintre doua oferte din Turcia. Samsunspor si Gaziantepspor sunt echipele care se lupta pentru semnatura lui Alibec.

Echipele probabile:

Astra: Lazar - Bruno, Graovac, Dandea, Radunovici - Merloi, Moise, Crepulja, Stahl - Budescu, Alibec

Antrenor: Bogdan Andone

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Olaru, Popescu, Tanase - Man, Bus, Coman

Antrenor: Toni Petrea

"Suntem la startul noului sezon de Liga 1, un sezon in care ne dorim sa realizam mai mult decat in sezonul trecut. Atat prin prisma jocului, cat si a rezultatelor. Intalnim maine o echipa buna, cu o prezenta constanta in playoff-ul Ligii 1. Noi suntem pregatiti, ne motiveaza sa intalnim un adversar bun si mergem sa castigam cele 3 puncte. Am avut o perioada de pregatire destul de scurta, dar cred ca am reusit in mare parte sa ne atingem obiectivele de pregatire in conditiile date", spunea Toni Petrea inaintea partidei.