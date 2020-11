Budescu este pe cont propriu! Fotbalistul Astrei trebuie sa plateasca din buzunarul lui banii seicilor! Ce clauza au impus giurgiuvenii in contract

Budescu va trebui sa scoata din buzunar o caruta de bani.

In urma cu un an, avocatul fotbalistului anunta ca Budescu a devenit liber de contract, dar la FIFA a fost trimis un litigiu intre club si sportiv ca urmare a incheierii unilaterale a contractului fara un motiv legitim.

Acum, forul international a dat verdictul in cazul lui Budescu. Clubul Al-Shabab a avut castig de cauza, iar FIFA ii obliga pe fotbalist sa plateasca circa 720.000 de dolari in urmatoarele 45 de zile!

Interesant este faptul ca doar Budescu este implicat in acest proces, iar Astra nu trebuie sa plateasca niciun ban. Clubul lui Ioan Niculae a stiut de la inceput situatia complicata a fotbalistului in momentul cand a plecat de la Al Shabab. Fotbalistul a insistat ca nu vor fi probleme, dar Astra a impus in contract o clauza potrivit careia in cazul in care se va ajunge la un proces, jucatorul va achita de unul singur banii, potrivit DigiSport.

Cazul nu a fost inca solutionat, iar daca TAS vor sustine decizia, Budescu va trebuie sa sparga conturile si sa achite suma de 720.000 de euro.

Constantin Budescu a fost jucatorul celor de la Al-Shabab in perioada 2018-2019, adunand 22 de aparitii in tricoul arabilor. Seicii i-au oferit un salariu de 1,8 milioane de euro pe sezon, dupa cum a dezvaluit Marius Sumudica in acel moment. Fotbalistul roman a plecat de la FCSB la Al-Shabab pentru suma de 2,5 milioane de euro, in iulie 2018.

In august 2019 s-a transferat la Astra, dupa ce si-a reziliat contractul cu echipa din Arabia Saudita, chiar daca semnase o intelegere valabila pe 3 ani.