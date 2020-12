Sa vina TRANSFERUL! "Ma apuc de fotbal, pana acum am jucat de placere!" Budescu, gata de o noua provocare in cariera: "M-au sunat multi!"

Constantin Budescu (31 de ani) evolueaza pentru Astra Giurgiu din vara lui 2019.

Ajuns la 31 de ani, talentatul mijlocas al giurgiuvenilor spune ca nu are de gand sa se retraga prea devreme din fotbal si din contra, de abia de acum este gata sa inceapa o adevarata cariera de profesionist.

Revenit la Astra in august 2019 dupa experienta din Arabia Saudita, la Al Shabab, Budescu spune ca este gata sa prinda un nou transfer:

"Ma gandesc si la un transfer. M-au sunat foarte multi sa ma intrebe. Nu pot vorbi deocamdata. In perioada de transferuri pot discuta cu oricine. Si in Romania, de ce nu. Mie imi place sa joc in Romania.

Nu am mai vorbit cu Sumudica. Este devreme sa vorbim despre a face echipa in Romania cu el. El antreneaza in Turcia, sunt alte conditii pentru el acolo, cred ca este greu sa mai vina in Romania. Daca a zis ca vrea sa vina sa se bata la titlu, sa vina, poate veni", a spus Budescu, pentru Antena Sport.

Constantin Budescu: "Acum ma apuc de fotbal! Vreau sa joc pana la 39-40 de ani!"

Mijlocasul giurgivenilor spune ca si-a schimbat atitudinea de la revenirea in Romania si este motivat sa joace multi ani de acum inainte:

"Eu sunt foarte motivat. De cand m-am intors in Romania le-am zis baietilor ca vreau sa ma apuc si eu de fotbal. Am incercat sa ma schimb, incerc in continuare.

Eu sunt foarte motivat, vreau sa mai joc fotbal pana la 39-40 de ani. Asa ca ma apuc si eu de fotbal acum, dupa 30 de ani, pana acum am jucat de placere", a mai spus Budescu.