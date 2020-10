Situatie INCREDIBILA la Astra! Antrenorul nu are curaj sa faca schimbari! Budescu a REFUZAT sa mai joace: ''Mai lasati-ma cu echipa voastra!''

Situatia este tot mai tensionata la Astra dupa infrangerea inregistrata la Pitesti impotriva lui FC Arges, scor 0-1.

Astra Giurgiu este pe ultimul loc al clasamentului din Liga 1, cu doar 1 punct acumulat in 7 meciuri. Mai mult decat atat, clubul are datorii mari catre jucatori, care nu si-au mai primit salariile de mai multe luni.

Iar problemele nu se opresc aici pentru echipa patronata de Ioan Niculae. Edi Iordanescu, cel care ar fi trebuit sa preia echipa dupa demiterea lui Bogdan Andone, ezita sa o faca in acest context dificil. In acest moment, de antrenamente se ocupa secundul lui Iordanescu, Alexandru Radu, care, dupa cum informeaza Gazeta Sporturilor, are probleme uriase in a se impune in fata fotbalistilor.

Sursa citata dezvaluie un episod uluitor petrecut la un meci amical sustinut de giurgiuveni cu cateva zile inainte de reluarea campionatului. Enervat de situatia financiara grea de la echipa, Constantin Budescu a refuzat sa mai joace in repriza secunda. ''Mai lasati-ma cu echipa voastra! Banii nu-i luam, stam de luni de zile si asteptam! Eu nu mai joc!'', ar fi strigat acesta.

Nestiind cum sa reactioneze, Radu l-a sunat pe Iordanescu pentru a-l intreba ce ar trebui sa faca. Doar ca acesta nu i-a raspuns, astfel incat Astra a evoluat cu un om in minus in repriza secunda.

Pentru Astra urmeaza meciul de pe teren propriu cu Poli Iasi, apoi jocul cu Dinamo, de la Bucuresti. Pentru a-si imbunatati situatia, fosta campioana de la Giurgiu isi propune sa castige macar 4 puncte din cele 6 puse in joc la urmatoarele doua partide.