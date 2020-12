"Nu vindem nici pe gratis, nici pe doi lei!" Anuntul oficialilor Astrei legat de transferul lui Budescu la Craiova: "Daca e cineva interesant, nimeni nu poate pleca liber!"

Astra a remizat cu Chindia Targoviste, iar situatia giurgiuvenilor din clasament nu este deloc fericita.

Astra este pe penultimul loc in clasamentul Ligii 1 cu doar 9 puncte obtinute in 12 meciuri jucate. Desi veneau dupa doua victorii consecutive, una cu Hermannstad si alta cu Ripensia in Cupa, jucatorii lui Eugen Neagoe nu au reusit sa se impuna pe teren propriu cu Chindia.

Directorul sportiv al giurgiuvenilor a vorbit despre plecarile de la echipa, dar si despre zvonurile unui posibil transfer al lui Budescu la Universitatea Craiova.

"Sunt jucatori buni, avem jucatori valorosi pe care ii doresc echipe bune din Romania si strainatate, dar din pacate nu avem punctele pe care ni le-am dori. Suntem o echipa care traim din aceste lucruri, din vanzare de jucatori, daca e cineva interesat, nimeni nu poate sa plece liber.

Poate Craiova sa si-l permita pe Budescu, de ce nu? Toti jucatorii sunt sub contract si trebuie discutat, dar noi vrem sa ne intarim, nu sa pierdem jucatori. Nu o sa vindem jucatorii nici pe gratis, nici pe doi lei, daca e un pret corect, se discuta", a spus Bogdan Mara la finalul meciului.