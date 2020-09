EXCLUSIV: BUDESCU, oferta de ultima ora! E gata sa plece iar de la Astra. Cu cine negociaza

S-a pregatit Alibec, dar poate sa fie Budescu!

Capitanul Astrei are o oferta concreta din Turcia si se pregateste sa o paraseasca a 3-a oara pe Astra! Conform surselor www.sport.ro, clubul care il vrea pe Budescu joaca in prima liga turca, dar NU e Gazisehir, echipa lui Marius Sumudica.



In strainatate, Budescu a jucat la Dalian Yifang (China) si Al Shabab (Arabia Saudita). Daca in China a rezistat doar cateva luni, la Al Shabab a stat un sezon. Budescu a mai trecut in cariera pe la Petrolul, Urziceni sau FCSB.

In acest sezon, Budescu are doar 56 de minute jucate, la 0-3 cu FCSB.

Tweet Astra Budescu Citeste si: