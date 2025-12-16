La 33 de ani, Mohamed Salah a reușit să devină cel mai mediatizat fotbalist al momentului, la nivel internațional! Din păcate pentru el, de această dată, din motive nedorite și fără legătură cu reușitele sale pe teren.

Interviul exploziv al egipteanul a declanșat un adevărat „tsunami“ mediatic. Ceea ce a și căutat Mo, potrivit oamenilor care cunosc culisele acestei situații. Doar că socotelile lui Salah n-au ieșit până la capăt, așa cum și-ar fi dorit el.

Concret, când a ales să facă acele declarații incendiare, după Leeds – Liverpool (3-3), încă un meci nereușit pentru campioana Angliei, Salah a sperat să-i dea lovitura decisivă managerului Arne Slot. Care ajunsese să-l țină pe Salah tot mai des pe bancă. Din păcate pentru Mo însă, clubul s-a aliat cu tehnicianul olandez de 47 de ani. Iar asta înseamnă că Salah e cel care trebuie să-și pregătească bagajele.

Liverpool cere minim 53 de milioane de euro pe Salah!

Consolarea fotbalistului egiptean e că, inclusiv la 33 de ani, e „coadă“ pentru obținerea semnăturii sale. Jurnalistul Ben Jacobs, cu legături puternice cu Premier League și Saudi Pro League, a dezvăluit scenariul care prinde contur, în „telenovela“ Liverpool – Salah.

În primul rând, clubul a stabilit prețul jucătorului, în vederea unui transfer, în ianuarie. Vorbim despre 53 de milioane de euro, suma de la care vor porni negocierile cu formațiile interesate de Salah. Ele sunt din Arabia Saudită. Pentru că dispun de niște resurse financiare colosale.

Pe lângă Al-Ittihad Jeddah, despre care se știa deja, acum în cursă pentru semnătura lui Salah ar fi intrat și alte trei grupări din Saudi Pro League: Al-Hilal Riad, NEOM și Al-Qadsiah. Ultimele două formații au în spate niște dezvoltatori imobiliari uriași. Vorbim despre companii de miliarde de dolari!

De aici apare și contractul „faraonic“ la care va ajunge Salah, indiferent de opțiunea sa. Pentru că, potrivit Ben Jacobs, în Arabia Saudită, starul egiptean poate primi un contract, în valoare de 200 de milioane de dolari pe an!

Cu precizarea că, inclusiv acum, la Liverpool, Salah are niște încasări impresionante, după cum Sport.ro a arătat aici.

