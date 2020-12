Vestea pe care Gigi Becali voia sa o auda! Budescu o vede favorita pe FCSB la castigarea titlului: "Merita sa castige!"

Constantin Budescu va intra in ultimele 6 luni de contract cu Astra si a anuntat ca este pregatit sa accepte o noua provocare.

Mijlocasul Astrei este dorit in Banie de catre Universitatea Craiova. Budescu a fost intrebat daca s-ar intoarce la echipa patronata de Gigi Becali, jucatorul giurgiuvenilor a evitat sa dea raspunsul, dar a spus ca FCSB are cele mai mari sanse sa castige campionatul.

Jucatorul in varsta de 31 de ani de a anuntat ca ar dori sa evolueze tot in Romania, Iar FCSB ar putea sa fie o varianta pentru el.

"In perioada de transferuri pot discuta cu oricine. Mie imi place sa joc in Romania. Da, am vazut ca cei de la FCSB si-au revenit si sper sa o tina tot asa. Merita sa castige campionatul. Nu au mai castigat de mult timp si pot face acest lucru", a declarat Constantin Budescu pentru AntenaSport.

Budescu a mai evoluat la FCSB in sezonul 2017-2018. Anul trecut, Gigi Becali l-a dorit si a anuntat de mai multe ori ca are usile deschise sa se intoarca la echipa.