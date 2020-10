Budescu a lasat balta fara peste! :) Starul Astrei a facut magie cu undita: operatiunea "MONSTRUL" a ajuns pe net! Ce a prins

Constantin Budescu (31 de ani) a marcat in ultima partida de campionat contra lui Poli Iasi, incheiata cu scorul de 4-0.

Mijlocasul Astrei demonstreaza inca o data ca nu este bun doar pe terenul de fotbal, ci si la pescuit. Budescu a prins o captura spectaculoasa, la fel ca executiile pe care le are si in meciurile de fotbal.

Ghinionul din campionat a fost spart pe malul lacului, fotbalistul Astrei alegand sa-si petreaca ziua de miercuri la o partida de pescuit, postand la finalul ei o fotografie cu crapul urias pe care l-a prins.

Constantin Budescu a fost depistat pozitiv la ultimul test efectuat de Astra, iar meciul de vineri contra lui Dinamo este in pericol de a fi amanat.

Astra Giurgiu este pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1 si are grave probleme financiare. In urma cu cateva etape, Budescu ar fi avut o reactie nervoasa la partida cu FC Arges: "Mai lasati-ma cu echipa voastra! Banii nu-i luam, stam de luni de zile si asteptam! Eu nu mai joc!"

Fotografia cu captura lui Constantin Budescu (sursa foto: Instagram)