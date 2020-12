Astra a anuntat pretul pentru Budescu! Nici un euro mai putin: cat trebuie sa plateasca Becali daca-l vrea inapoi la FCSB

Revenirea de forma a lui Budescu l-a facut atent pe Gigi Becali, care se gandeste sa-l readuca la FCSB pe fotbalistul de care s-a despartit in 2018.

Becali a incasat 2,5 milioane de euro dupa transferul lui Budescu la Al Shabab.

Ar putea sa-l aduca gratis daca asteapta inca 6 luni. Sau sa-l ia acum cu 900 000 de euro, cat cere Astra ca sa-l lase sa plece. Budescu, 31 de ani, e omul din spatele seriei excelente a Astrei cu Neagoe pe banca.

"E posibila orice tranzactie in acest moment, dar Budescu are o clauza de reziliere. Deocamdata e sub contract cu noi, cel putin pana in vara. Daca se plateste clauza, poate pleca fara acordul nostru. Suma e de 900 000 de euro. Budescu isi merita banii. A demonstrat ca si-a revenit din toate punctele de vedere. Dupa ce a zis ca acum se apuca de fotbal, s-a schimbat in totalitate. Duce alta viata. Cred ca va mai juca inca multi ani, daca se va pregati ca acum. E un jucator util si la nationala", a spus Coman la Digisport.