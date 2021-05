EXCLUSIV | Gigi Becali este nemultumit de "eminenta cenusie" a FCSB! Acesta poate fi concediat, daca echipa nu castiga titlul

Ultimele rezultate si accidentarile tot mai numeroase pot face o victima celebra in aceasta vara.

Postul germanului Thomas Neubert este in pericol, daca FCSB nu castiga titlul in Liga 1, in acest sezon, si nu se califica in grupele competitiilor europene, in aceasta vara. Patronul Gigi Becali este nemultumit ca echipa a depasit varful de forma fizica exact in play-off, cand avea mai mare nevoie de prospetime, si are multi accidentati pentru cele mai importante partide ale sezonului. Dupa ce a aratat foarte bine in timpul sezonului regulat, FCSB a pierdut serios din turatie, cedand pozitia de lider in fata lui CFR Cluj.

In ultimele meciuri, echipa a pierdut Supercupa Romaniei in fata clujenilor (0-0, 4-1 d.p.), s-a chinuit cu FC Botosani (2-1) si Academica Clinceni (2-0), a oferit o replica slaba impotriva lui Sepsi (1-2) si nu a putut sa domine clar Craiova (0-2) si CFR Cluj (1-1). Ultimele doua echipe, contracandidate la titlul de campioana, parusera net inferioare din punct de vedere al pregatirii fizice in prima parte a sezonului, dar au remontat distanta fata de bucuresteni.

De asemenea, mai multi jucatori au suferit accidentari musculare grave, probabil din cauza intensitatii mult prea crescute a pregatirii in plina perioada competitionala, tocmai motivele pentru care Matteo Spatafora, Marian Lupu si Marius Dima au fost concediati, in trecut. Sfatuitorii lui Becali, oamenii din club si jucatorii consultati au aratat cu degetul catre preparatorul fizic german in privinta formei echipei si accidentarilor repetate.

Neubert a intrat si in colimatorul FRF, din cauza ca nu are calificarile profesionale necesare pentru a ocupa functia de preparator fizic, el stand pe banca de rezerva in calitate de maseur. Asta nu l-a impiedicat sa conduca incalzirea de dinaintea meciurilor sau sa dea indicatii in timpul partidelor. In aceste conditii, el a fost eliminat de arbitru la partida cu Sepsi si a fost suspendat o luna de zile de catre Comisia de Disciplina si Etica a FRF, nemaiputand sta practic pe banca "ros-albastrilor" pana la finalul campionatului, dupa ce a protestat vehement si ar fi jignit brigada de arbitri.

In plus, patronul FCSB s-a aratat deranjat ca adversarele din Liga 1 au cerut, in acest sezon, un numar record de teste anti-doping inaintea meciurilor directe, ceea ce nu se intampla cand Neubert nu era preparator fizic al echipei, si ca oamenii de fotbal si adversarii au batjocorit echipa dupa dezvaluirile ca neamtul ar fi apelat la insuflatii rectale cu ozon si diverse injectii si metode neortodoxe pentru a le creste performantele fizice ale jucatorilor. Cateva cluburi interesate sa transfere jucatori de la FCSB ar fi renuntat chiar sa mai faca o oferta concreta, motivand ca exista suspiciuni, dupa numarul mare de teste anti-doping cerute.

Oamenii din anturajul lui Becali i-ar fi propus deja numele unor inlocuitori. Primul este grecul Christos Papadopoulos, care a lucrat la Schalke 04 si VfB Stuttgart, unde a colaborat cu Jupp Heynckes, Huub Stevens, Marc Wilmots, Armin Veh si Bruno Labbadia, si care a fost sef al departamentului de pregatire fizica din cadrul FRF.

Alti doi preparatori fizici propusi sunt un italian, care a fost in staff-ul unei campioane din Serie A, si un spaniol, care a activat la echipe de top din Primera Division. Toti trei se incadreaza in salariul de 10.000 de euro plus bonusuri al lui Neubert. Ramane de vazut cum poate avea loc ruperea amiabila a contractului, pentru ca cele doua parti au stabilit o clauza de reziliere de 300.000 euro, valabila pentru ambele parti, iar in 2016 s-au judecat pentru daune chiar din acest motiv.

Thomas Neubert (40 ani) a lucrat in Germania pentru Kaiserslautern si a ajuns in Romania in 2010, activand la Gloria Bistrita, FC Snagov, Concordia Chiajna si FCSB, cu ultima castigand titlul in Liga 1 (2012-2013, 2013-2014), Cupa Romaniei (2019-2020) si Supercupa Romaniei (2013), ajutand echipa sa se califice in grupele Champions League si sa ajunga in optimile de finala ale Europa League. Germanul le-a mai pregatit pe Al Hilal Riad (Arabia Saudita), Litex Loveci (Bulgaria), TSKA Sofia (Bulgaria) si Al Wasl (Emiratele Arabe Unite), unde a facut parte din staff-ul lui Laurentiu Reghecampf.