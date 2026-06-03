OFICIAL Jose Mourinho, noul antrenor al lui Real Madrid! Florentino Perez a făcut anunțul într-un mod ingenios

Jose Mourinho, noul antrenor al lui Real Madrid! Florentino Perez a făcut anunțul într-un mod ingenios La Liga
Alexandru Hațieganu
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Florentino Perez l-a anunțat oficial pe Jose Mourinho în funcția de antrenor principal al lui Real Madrid, cu condiția de a fi reales în funcția de președinte al „Los Blancos”. 

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Jose Mourinho, confirmat oficial la Real Madrid

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Jose Mourinho / Foto: Getty Images.
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Florentino Perez a publicat, pe contul său de X, un videoclip de campanie în care apare Jose Mourinho în tricoul lui Real Madrid și spune un singur cuvânt: „Da”

Jose Mourinho, confirmat oficial la Real Madrid

Perez a reușit astfel să dea o veritabilă lovitură de imagine în lupta pentru președinția madrilenă contra lui Enrique Riquelme. Alegerile vor avea loc duminică, pe 7 iunie.

„În timp ce la televizor (n.r.- unii) vorbesc și vorbesc, și vorbesc...” este mesajul care apare în videoclip înainte ca Mourinho să spună „da”, urmat de îndemnul „Votați Florentino!” și sloganul „Multă istorie de făcut”

Jose Mourinho a primit prima sarcină la Real Madrid

Jose Mourinho va trebui să găsească rapid o modalitate în care Real Madrid să funcționeze performant cu Kylian Mbappe și Vinicius Junior pe teren. Publicația spaniolă AS susține că aceasta este prima sarcină a lui Mourinho în calitate de antrenor principal al „Los Blancos”. 

Real Madrid a decis să nu se despartă în vară nici de Mbappe, nici de Vinicius. Mai mult decât atât, sursa citată precizează că negocierile dintre conducerea madrilenilor și brazilian pentru prelungirea contractului s-au îmbunătățit. „Los Blancos” speră să rezolve problema angajamentului lui Vinicius chiar înainte de Cupa Mondială. 

„Pentru că posibilitatea ca oricare dintre ei (n.r.- Mbappe și Vinicius) să plece de la Real Madrid nu este nici pe departe luată în considerare în acest moment. Vini și Mbappe trebuie să fie pietrele de temelie ale următorului proiect, iar noul antrenor, care va fi în cele din urmă Mourinho, este conștient de acest lucru. 

Mbappe a încheiat al doilea an din contractul său de cinci ani cu Real Madrid, din nou fără titluri, dar cu convingerea că este jucătorul potrivit pentru a conduce o echipă madrilenă care aspiră să câștige totul. Iar Vinicius este la doar un an distanță de sfârșitul contractului său, dar discuțiile dintre club și jucător s-au îmbunătățit în timp. Real Madrid este optimistă că se va ajunge la un acord înainte de Cupa Mondială, chiar dacă acesta nu este anunțat oficial, ci mai degrabă convenit de ambele părți.

Așadar, Mourinho știe deja că prima sa sarcină este să facă o echipă Real Madrid cu Mbappe și Vinicius să funcționeze și să fie competitivă. Nu doar în Europa, unde echipa a jucat bine și a fost foarte aproape de a ajunge în semifinale, ci mai ales în La Liga, unde a terminat clar în spatele Barcelonei atât sezonul trecut, cât și în acesta”, a notat AS

Detaliile acordului dintre Mourinho și Real Madrid

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit detaliile contractului pe care Jose Mourinho îl va semna cu Real Madrid în următoarele zile, dacă Florentino Perez va fi reales în funcția de președinte al „Los Blancos”, pentru care este mare favorit.

Se pare că antrenorul portughez va semna un contract valabil până în iunie 2029, însă va avea o opțiune de prelungire cu încă un an. 

„The Special One” i-a mai pregătit pe „Los Blancos” între 01.07.2010 și 30.06.2013. În plină perioadă de glorie a Barcelonei lui Lionel Messi, Mourinho și-a trecut în palmares La Liga (2011-2012), Cupa Regelui (2010-2011) și Supercupa Spaniei (2012-2013).

  • 178 de partide a adunat Jose Mourinho la Real Madrid în rolul de antrenor principal, dintre care 127 au fost victorii, 28 remize și 23 înfrângeri. 
  • 476-171 reprezintă golaverajul „Los Blancos” sub pregătirea portughezului. 

Citește aici și detaliile primului transfer făcut de Real Madrid pentru Jose Mourinho.

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