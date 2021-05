Neubert nu mai este ce a fost! FCSB sta mai mult decat prost din punct de vedere fizic, in acest sezon

Thomas Neubert era cunoscut drept cel mai capabil preparator fizic trecut prin campionatul romanesc, datorita performantelor obtinute de FCSB in perioada 2012-2014.

Atunci FCSB castiga doua campionate si ajungea in grupele UEFA Champions League. Adus anul trecut pentru a face din echipa lui Becali o super-putere, Neubert nu mai reuseste insa sa obtina aceleasi rezultate.

Desi FCSB a excelat din punct de vedere fizic in prima parte a campionatului campionatul, jucatorii au inceput sa isi piarda din capacitatea fizica odata cu testele anti doping, efectuate de ANAD. Coincidenta sau nu, o analiza a GSP arata echipe precum FC Botosani sau Academica Clinceni stau mult mai bine pe picioare, decat baietii lui Toni Petrea.

Spre exemplu, dupa primele 15 minute ale partidei dintre Sepsi si FCSB, baietii lui Toni Petrea au alergat 22,1 kilometri, in timp ce jucatorii lui Leo Grozavu au atins borna de 24,2 kilometri. In total, Sepsi, care castiga acel meci cu 2-1, a alergat cu 6 kilometri mai mult decat FCSB.

Sepsi a atins astfel un record pentru acest sezon, fiind singura echipa care a alergat atat de mult in doar 15 minute.

Daca in meciul cu Craiova jucatorii lui Toni Petrea nu au fost la nivelul adversarilor nici dupa eliminarea lui Vatajelu, din minutul 54, cifrele arata ca si in duelul cu FC Botosani, spre exemplu, castigat de FCSB, moldovenii au alergat cu un kilometru in plus fata de formatia bucuresteana, in ultimul sfert de ora.