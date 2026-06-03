Unul dintre jucătorii despre care s-a discutat în ultima perioadă că ar putea ajunge la gruparea roș-albastră este Luca Stancu, fundașul lateral al lui Hermannstadt, echipă care a retrogradat.

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Luca Stancu a retrogradat cu Hermannstadt la finalul acestui sezon, după barajul pierdut cu FC Voluntari. La scurt timp după retrogradarea sibienilor, au apărut anumite zvonuri în legătură cu un interes al celor de la FCSB pentru fundașul lateral.

Stancu a reacționat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro. Fotbalistul s-a declarat încântat și a mărturisit că este o opțiune pe care o va lua în considerare. Totuși, Stancu are și anumite rețineri, având în vedere cum se desfășoară lucrurile la gruparea patronată de Gigi Becali când vine vorba despre jucătorii noi.

”Astăzi am aflat și eu, mă încântă, dar o să mă gândesc. E de gândit, până la urmă e viitorul meu și trebuie să iau cea mai bună decizie. Știți cum e la FCSB, dacă nu prea joci, e cam nasol. O să mă gândesc să iau cea mai bună decizie. Mă încântă, vă dați seama. Am fost cel mai fericit când am dat gol, primul gol în Liga 1, împotriva lui FCSB

Sunt ambițios, liniștit, nu intru în conflicte și pasionat, pun foarte mult suflet în tot ce fac”, a spus Luca Stancu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

250.000 de euro este cota de piață a lui Luca Stancu.

Mihai Stoica îi spulberă speranțele lui Luca Stancu

Luca Stancu primește însă o veste proastă chiar de la Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Oficialul a dezvăluit că nu se pune problema ca FCSB să fie interesată de transferul fundașului lateral și în niciun caz nu este dispusă să plătească 300.000 de euro pentru un fotbalist de la o echipă retrogradată.

”Nu există niciun interes din partea noastră pentru Luca Stancu. Am întrebat care e situația lui pentru că nu știam nmic despre el. Are 21 de ani și e rezervă la o retrogradată. Să stea liniștit patronul, pentru că nu o să îi dea nimeni 300.000 și nimeni nu o să se grăbească pentru că 'vrea FCSB să îl ia'.

Eu am pus o întrebare. Toată lumea vorbea despre Kevin Ciubotariu, iar eu am zis că nu mi se pare cu nimic peste Luca Stancu, pentru că ăla joacă și stânga, și dreapta. Nu am pus o întrebare la Hermannstadt, am fost auzit vorbind”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.