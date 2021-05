"Fara impostorul neamt, Becali ar fi mai bogat!" Atac dur la adresa lui Thomas Neubert! Ce i se reproseaza preparatorului fizic de la FCSB

Marcel Puscas a comentat situatia preparatorilor fizici din Romania.

Intr-un editorial publicat pe site-ul evz.ro, fostul fotbalist a lansat un atac la adresa lui Thomas Neubert. In materialul intitulat 'Impostorul Neubert prosteste pe cine poate', Marcel Puscas a notat ca preparatorul fizic al celor de la FCSB nu are studii care sa-i ateste competenta, dar ca Gigi Becali ii plateste un salariu important in fiecare luna.

Mai mult, fostul fotbalist a atras atentia asupra incompetentei lui Neubert, amintind de accidentarile din lotul ros-albastrilor, si a spus ca acesta nu merita sa fie considerat unul dintre cei mai importanti oameni care au adus titlurile in 2013 si 2014.

"Unul dintre marile exemple, in acest sens, se numeste Thomas Neubert, de la FCSB. Nu este un caz singular. Adus in Romania in anul 2012 de catre Reghekamf, neamtul a reusit sa-i pacaleasca pe ignoranti rapid si pe unii chiar definitiv.

Multi i-au atribuit meritele castigarii celor doua titluri din 2013 si 2014 lui. Chiar mai mult decat ar fi avut patronul si antrenorul principal. Pai daca statistic un antrenor care-ar trebui sa se ocupe de ansamblu nu poate ridica mai mult de 20% nivelul unei echipe, ce-ar putea face un preparator fizic care raspunde de 1/4 din factorii antrenamentului? Logic, echipa ar putea creste cu doar 5% nivelul. [...]

'Lucreaza tare si bine. E dur. E fantastic. Mare noroc cu Neubert asta', erau vocile habarnistilor din fotbalul romanesc. A lucra tare nu inseamna a lucra si bine. Thomas Neubert nu avea de unde sa stie meseria de preparator. A jucat fotbal doar la amatori in Germania, nu a terminat nici un curs care sa-i ateste competenta si nu este recunoscut de la Nadlac incolo. Pe teritoriul Germaniei n-are voie sa se apropie de un teren de fotbal.

In Germania poti accede la o postliceala sau facultate daca ai terminat un liceu cu acelasi profil. In cazul unui preparator trebuie sa fi fost fie absolvent de liceu sanitar sau sportiv. N-a fost cazul. Cu alte cuvinte, fara patalama, fara experienta (Neubert a venit la Steaua la varsta de 32 de ani), a reusit sa insele toata conducerea clubului. [...]

10.000 de euro pe luna considera patronul ca merita cu prisosinta. Doar ca atunci cand nu mai pregateste fizic 'sculelele' din urma cu 10 ani, calitatea preparatorului impostor nu mai debordeaza. Steaua traieste tot cu accidentari peste masura si tot din inspiratia lui Tanase si pana nu demult Dennis Man. [...]

Dovada cea mai buna a incompetentei si a muncii haotice este tocmai numarul extrem de ridicat al accidentarilor intr-un grup de fotbalisti. Pentru a aduce un grup la o buna preparare fizica e nevoie de indivizi puternici si rezistenti respectand particularitatile individuale. Este o axioma pe care Neubert - cel fara de scoala, nu are de unde s-o cunoasca.

Fara impostorul neamt, Gigi Becali ar fi mai bogat cu 200.000 de euro anual", a scris Marcel Puscas.