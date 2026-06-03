Real Madrid, prima lovitură pe piața transferurilor! Fabrizio Romano a confirmat pierderea pentru Cristi Chivu

Real Madrid, prima lovitură pe piața transferurilor! Fabrizio Romano a confirmat pierderea pentru Cristi Chivu La Liga
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid a realizat prima mutare pe piața transferurilor în perioada de mercato de vară.

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Denzel Dumfries

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Denzel Dumfries a trecut vizita medicală și este noul jucător al lui Real Madrid, informează jurnalistul italian specializat în transferuri Fabrizio Romano. 

Denzel Dumfries, noul jucător al lui Real Madrid

Romano a dezvăluit, pe contul său de Facebook, că „Los Blancos” au activat clauza de reziliere a lui Dumfries în valoare de 20.000.000 de euro. 

Jurnalistul italian a susținut că transferul este confirmat 100%.  

Concurența din flancul drept de la Madrid

În condițiile în care Dani Carvajal va pleca în vară de la Real Madrid, „Los Blancos” caută în Denzel Dumfries o concurență solidă pentru Trent Alexander-Arnold. 

Madrilenii au fost nevoiți în ultimii ani să îl utilizeze pe mijlocașul central Federico Valverde, în repetate rânduri, pe postul de fundaș dreapta din cauza accidentărilor sau a formei slabe a unor jucători de pe poziția respectivă. 

Dumfries, la Inter din 2021 până în 2026

Denzel Dumfries a fost cumpărat de Inter Milano de la PSV în august 2021 pentru 14,25 milioane de euro. De atunci a jucat 207 meciuri oficiale, în care a marcat 27 de goluri și a furnizat 28 de pase decisive. 

Dumfries a cucerit alături de Inter de două ori Serie A (2024 și 2026), de trei ori Cupa (2022, 2023 și 2026) și Supercupa Italiei (2021, 2022 și 2023). El a ajuns, de asemenea, de două ori în finala Ligii Campionilor (2023 și 2025). 

  • 25.000.000 de euro este cota de piață a lui Denzel Dumfries pe Transfermarkt. 
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