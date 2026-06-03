Real Madrid, prima lovitură pe piața transferurilor! Fabrizio Romano a confirmat pierderea pentru Cristi Chivu

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Gestul revoltător al lui Denzel Dumfries, la sărbătoarea lui Inter. Olandezul, la un pas de sancțiune

Romano a dezvăluit, pe contul său de Facebook, că „Los Blancos” au activat clauza de reziliere a lui Dumfries în valoare de 20.000.000 de euro.

Denzel Dumfries a trecut vizita medicală și este noul jucător al lui Real Madrid, informează jurnalistul italian specializat în transferuri Fabrizio Romano.

Concurența din flancul drept de la Madrid

În condițiile în care Dani Carvajal va pleca în vară de la Real Madrid, „Los Blancos” caută în Denzel Dumfries o concurență solidă pentru Trent Alexander-Arnold.

Madrilenii au fost nevoiți în ultimii ani să îl utilizeze pe mijlocașul central Federico Valverde, în repetate rânduri, pe postul de fundaș dreapta din cauza accidentărilor sau a formei slabe a unor jucători de pe poziția respectivă.

Dumfries, la Inter din 2021 până în 2026

Denzel Dumfries a fost cumpărat de Inter Milano de la PSV în august 2021 pentru 14,25 milioane de euro. De atunci a jucat 207 meciuri oficiale, în care a marcat 27 de goluri și a furnizat 28 de pase decisive.

Dumfries a cucerit alături de Inter de două ori Serie A (2024 și 2026), de trei ori Cupa (2022, 2023 și 2026) și Supercupa Italiei (2021, 2022 și 2023). El a ajuns, de asemenea, de două ori în finala Ligii Campionilor (2023 și 2025).