Darius Olaru (28 de ani) și-a manifestat intenția de a pleca de la FCSB, echipă alături de care a câștigat două titluri de campion. Mijlocașul ar avea și o propunere din zona arabă, dar nu pentru suma cerută de Gigi Becali.

Chiar dacă are o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro, ”divulgată” de finanțatorul echipei de mai multă vreme, Becali e decis să scadă prețul în cazul în care va veni o ofertă apropiată de cerințele sale.

Gigi Becali e gata să-l lase pe Olaru să plece de la FCSB

Arabii ar oferi trei milioane de euro pentru căpitanul de la FCSB, în timp ce Gigi Becali este gata să spună ”DA” pentru patru milioane de euro. Dacă va primi acestă sumă, patronul echipei o va reinvesti în transferuri.

„La Olaru să vedem… (n.r. – Echipa din Arabia Saudită?) Da. Au dat ei trei, noi am cerut patru jumătate. De-aia am cerut patru jumate, ca să dea patru.

Orice jucător de la mine pleacă, eu nu îi țin. Dacă eu îi țin, după aia zic că nu mai vin, că îi țin eu. Orice jucător să își facă viața lui. La mine vin alți jucători, vin și pleacă. Olaru are și el o viață, merită să și-o facă. Banii de pe Olaru îi investesc înapoi”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Mijlocașul este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul FCSB-ului. A fost transferat de la Gaz Metan în 2020, iar de atunci a bifat 255 de meciuri, reușind să înscrie de 63 de ori și să ofere 45 de assist-uri.

FCSB, cap de serie în Conference League

Grație coeficientului UEFA de 25.500, FCSB va fi cap de serie în turul 2 preliminar al Conference League și va evita adversari mai puternici în următoarea fază.

Printre posibilii adversari se numără Motherwell, Dunajska Streda, NK Varazdin, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel-Aviv, Debrecen, Zimbru Chișinău, Shelbourne sau Valletta.