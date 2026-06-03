Edward Iordănescu, direct în Champions League: „Semnează!“

Edward Iordănescu, direct în Champions League: „Semnează!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Fostul selecționer e tot mai aproape de a începe o nouă aventură fotbalistică.

TAGS:
edward iordanescuAl TaawounSaudi Pro LeagueArabia Sauditaromanii din zona araba
Din articol

Edward Iordănescu a stat pe tușă, în partea a doua a sezonului 2025-2026, însă pare hotărât să se apuce de muncă încă de pe acum, înainte de startul Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), pentru a pregăti noua campanie ca la carte.

În ultimele săptămâni, Sport.ro a scris, în mai multe rânduri, despre propunerile primite de fostul selecționer din spațiul arab. La un moment dat, tehnicianul de 47 de ani a fost pe lista celor de la Al-Ittifaq Dammam (Arabia Saudită) însă, în cele din urma, această formație a optat pentru numirea portughezului Pedro Emanuel (51 de ani). Comparativ cu Edward Iordănescu, tehnicianul lusitan a avut avantajul cunoașterii campionatului saudit, el fiind adus de la Al-Fayha.

Dar pista saudită rămâne deschisă pentru Iordănescu. De fapt, potrivit informațiilor oferite de presa din Regat, românul e tot mai aproape de prima sa experiență în Saudi Pro League.

Edward Iordănescu, aproape de Al-Taawoun

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Edward Iordănescu, negocieri avansate cu Al-Taawoun

Sport.ro a dezvăluit, săptămâna trecută, că fostul selecționer e în discuții cu Al-Taawoun, locul 6 în campionatul recent încheiat. Prin această clasare, gruparea din Najran a obținut calificarea în viitorul sezon al Champions League 2.

Al-Taawoun l-a mai avut pe listă pe Edward Iordănescu, în două rânduri chiar, la începutul anului 2025. Atunci însă tehnicianul a spus „nu“ din două motive: n-a dorit să preia echipa din mers și ținta sa a fost de a-și continua cariera la o formație europeană. Ceea ce a și făcut, ulterior, atunci când a semnat cu Legia Varșovia (Polonia). Acest mandat s-a încheiat însă prematur, după doar patru luni.

Acum, potrivit arabilor, negocierile Al-Taawoun – Edward Iordănescu avansează într-o direcție favorabilă. „Chiar dacă are două oferte din Europa, Iordănescu le-a transmis șefilor clubului că prioritatea sa e să lucreze în Saudi Pro League, în noul sezon. Decizia finală a românului e așteptată în această săptămână. Conducătorii lui Al-Taawoun sunt optimiști că Iordănescu va semna contractul“, a transmis un jurnalist arab care se ocupă de formația din Najran.

Dacă va bate palma cu Al-Taawoun, Edward Iordănescu va ajunge la un club cu ambiții mari și un buget pe măsură, după cum Sport.ro a explicat aici.

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