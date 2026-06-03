Edward Iordănescu, direct în Champions League: „Semnează!“

Edward Iordănescu a stat pe tușă, în partea a doua a sezonului 2025-2026, însă pare hotărât să se apuce de muncă încă de pe acum, înainte de startul Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), pentru a pregăti noua campanie ca la carte.

În ultimele săptămâni, Sport.ro a scris, în mai multe rânduri, despre propunerile primite de fostul selecționer din spațiul arab. La un moment dat, tehnicianul de 47 de ani a fost pe lista celor de la Al-Ittifaq Dammam (Arabia Saudită) însă, în cele din urma, această formație a optat pentru numirea portughezului Pedro Emanuel (51 de ani). Comparativ cu Edward Iordănescu, tehnicianul lusitan a avut avantajul cunoașterii campionatului saudit, el fiind adus de la Al-Fayha.

Dar pista saudită rămâne deschisă pentru Iordănescu. De fapt, potrivit informațiilor oferite de presa din Regat, românul e tot mai aproape de prima sa experiență în Saudi Pro League.