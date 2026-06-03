200.000 de € pentru următoarea mutare de la Dinamo! Cine e atacantul din play-off dorit în Ștefan cel Mare: ”M-au vrut și în iarnă”

”Câinii” au pus ochii pe Atanas Trică de la Universitatea Cluj. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani este cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate și a mai fost dorit în Ștefan cel Mare în iarnă.

Pentru serviciile lui Atanas Trică, clubul din ”Ștefan cel Mare” va fi nevoit să plătească 200.000 de euro, suma pe care o cere Universitatea Cluj pentru vârful de 1,91 m.

”(Ce înseamnă interesul celor de la Dinamo pentru tine?) O onoare și nimic mai mult. În iarnă am fost aproape să merg, înainte să mă accidentez”, a spus Atanas Trică pentru Pro TV și Sport.ro.

În stagiunea recent încheiată, Trică a bifat șapte apariții în play-off (un gol), 18 în sezonul regulat (un assist), două în preliminariile Conference League și patru în Cupa României (două goluri, un assist).

Cifrele lui Atanas Trică

Atanas Trică a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Universitatea Craiova, Steaua București, CS Tunari, CSM Slatina și ”U” Cluj, cu care a semnat în urmă cu un an din postura de jucător liber de contract.

”U” Cluj: 31 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 2 pase decisive

31 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 2 pase decisive Slatina: 22 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

22 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă Steaua: 19 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 0 pase decisive

19 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 0 pase decisive Universitatea Craiova: 11 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive

11 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive CS Tunari: 9 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive

Cristi Borcea e convins: ”Cinci-șase transferuri și Dinamo bate la campionat!”

Cristi Borcea, fost patron în Ștefan cel Mare, a evidențiat că Dinamo trebuie să forțeze în fereastra de transferuri și să efectueze câteva transferuri tari, cu care poate face diferența și cu care se poate lupta la titlu în noua stagiune.

”Să facă cinci-șase transferuri și să se bată la campionat. Totul pleacă de la conducere, să implementeze. Trebuie să ne batem și să luăm campionatul! Deja au trecut mulți ani fără performanță, fără trofee și fără cupe europene”, a mai spus Borcea.