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Real Madrid și-a prezentat oficial echipamentul de joc de acasă pentru viitorul sezon, stagiunea 2026-2027.

Fanii lui Real Madrid, în tabere cu privire la noul echipament

Designul ales de „Los Blancos” împreună cu sponsorul principal Adidas a creat polemică în rândul suporterilor madrileni, împărțindu-i în două tabere: pro și contra.

„În sfârșit un tricou cu personalitate din nou”, „Detaliile verzi se văd clar”, „Acest model arată foarte retro și foarte modern în același timp” și „Cel mai bun tricou de acasă după mulți ani” sunt câteva dintre reacțiile pozitive ale fanilor.

Printre comentariile negative se găsesc: „Acest model nu arată a Real Madrid”, „Prea multe culori pentru un tricou de acasă de Madrid”, „Adidas complică prea mult designul tricourilor noastre” și „Dungile roșii strică total echipamentul”.

„Încă îl vânează Tchouameni pe Valverde” este un exemplu pentru modul în care s-au amuzant unii internauți.

Anunțul oficial făcut de Real Madrid:

„Real Madrid și Adidas prezintă echipamentul pentru sezonul 2026-27, creat pentru a celebra moștenirea eleganței lui Real Madrid. Acest echipament prezintă un design modern care integrează elemente grafice inspirate de bijuteriile coroanei clubului nostru, reflectând excelența, măiestria și o mentalitate de câștigător.

Tricoul alb este completat de detalii de culoarea verde închis pe guler și manșete. În plus, cele trei dungi Adidas de pe umeri sunt roz.

Conceput pentru a îndeplini cerințele performanței de elită, tricoul încorporează cea mai recentă tehnologie de la Adidas pentru a maximiza fluxul de aer și a menține jucătorii răcoriți în timpul meciurilor.

Noul tricou 2026/27 este acum disponibil în magazinele Real Madrid, pe shop.realmadrid.com, în anumite magazine Adidas și pe Adidas.com/football”, se arată pe site-ul oficial al „Los Blancos”.