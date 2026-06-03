Tottenham a scăpat miraculos de retrogradare la finalul stagiunii recent încheiate. Gruparea din Londra a terminat pe locul 17 cu 41 de puncte, la doar două lungimi de West Ham, prima poziție retrogradabilă în Championship.

Radu Drăgușin, în pericol la Tottenham. Londonezii, gata să plătească 30.000.000 € pentru un nou fundaș central

Spurs s-a salvat de la retrogradare cu Roberto De Zerbi, fostul jucător de la CFR Cluj, la cârma echipei. El a fost adus la sfârșitul lui martie cu scopul de a păstra echipa în eșalonul de elită al Angliei.

Cu un contract scadent până în 2031, De Zerbi pregătește viitorul lui Tottenham acum. Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele sociale faptul că londonezii, alături de Como și Bournemouth, sunt interesați de Tarik Muharemovi.

Bosniacul este cotat la 25 de milioane de euro și este legitimat la Sassuolo din iulie 2025. Clubul din Serie A, scrie Nicolo Schira, nu-l va ceda decât pentru 30 de milioane de euro

Juventus, care l-a lăsat pe Tarik să plece în urmă cu un an la Sassuolo pentru 2 milioane, deține 50 de procente dintr-un viitor transfer.

Tottenham a tot avut probleme cu accidentările și mai ales în compartimentul defensiv, unde în acest moment e ”rupt” chiar căpitanul Cristian Romero.

Dacă Tarik se va transfera la Spurs, atunci se va lupta pentru un post de titular cu Radu Drăgușin, Micky van de Ven, Romero, Kevin Danso, Ashley Phillips și Ben Davies.