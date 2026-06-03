FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!”

FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB se pregătește de noul sezon și de meciurile din preliminariile Conference League. 

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FCSBstefan pirgicTransferGigi BecaliMihai Stoica
Din articol

Roș-albaștrii vor să se întărească în această iarnă, iar primul jucător despre care s-a vehiculat că ar putea ajunge la fosta campioană a României este Stefan Pirgic, un mijlocaș de 23 de ani de la Zeleznicar Pancevo. 

Ce sumă trebuie să plătească FCSB pentru transferul lui Stefan Pirgic

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Pirgic a impresionat în acest sezon și este principalul produs de export al celor de la Zeleznicar, însă sârbii sunt deciși să nu renunțe atât de ușor la fotbalistul cotat la 800.000 de euro. 

Mihai Stoica a confirmat interesul pentru Stefan Pirgic, însă roș-albaștrilor nu le va fi ușor să îl transfere pe fotbalistul de 23 de ani. În ultimele zile, Viktoria Plzen a înaintat o ofertă de 1,5 milioane de euro pentru Pirgic, însă conducătorii lui Zeleznicar Pancevo a refuzat oferta pe loc, deoarece consideră că fotbalistul are toate calitățile necesare să devină din ce în ce mai bun și să își crească valoarea. Totuși, nu este exclus ca sârbii să se răzgândească.

Conform MozzartSport, surse din jurul clubului Zeleznicar Pancevo așteaptă o ofertă cel puțin dublă pentru Stefan Pirgic. Acest lucru înseamnă că pentru a se înscrie la ”licitație” FCSB trebuie să prezinte o ofertă de cel puțin trei milioane de euro.

Conducerea lui Zeleznicar consideră că Pirgic are toate calitățile necesare pentru a continua să se dezvolte și să se afirme pe postul de mijlocaș defensiv, iar valoarea sa de piață nu poate decât să crească. Viktoria Plzen dispune de suficiente resurse financiare pentru a-și îmbunătăți oferta, lucru demonstrat și în cazul lui Douglas Owusu.

Neoficial, se vorbește despre faptul că conducerea lui Zeleznicar și-ar putea schimba poziția în privința lui Pirgic dacă Plzen și-ar dubla oferta pentru jucător. Deocamdată însă, un astfel de scenariu pare puțin probabil”, a scris sursa citată.

Mihai Stoica: ”E adevărată informația legată de Stefan Pirgic!”

E adevărată informația legată de Stefan Pirgic. Mie mi s-a spus că e aproape rezolvată, dar nu cred că e chiar așa.

Îmi place foarte mult. E jucător bun. El junioratul l-a făcut atacant și chiar extremă. Ca profil este un număr opt, dar antrenorul său l-a făcut șesar. E un fel de Adrian Șut. Mi-ar plăcea să putem să îl aducem”, a spus recent Mihai Stoica. 

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