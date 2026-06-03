Tricolorul făcut praf după Georgia – România: „Grav, urât, e rău că vedem așa ceva la națională!“

La Tbilisi, gazdele au deschis scorul, în minutul 46, după o gafă monumentală a portarului Marian Aioani. Sport.ro a arătat aici ce a putut să facă goalkeeperul de 26 de ani al Rapidului. Mai grav e că această eroare, cu efect imediat pe tabela de marcaj, a venit după alta, în amicalul cu Slovacia (0-2) de pe 31 martie. Atunci, Aioani a „reușit“ să le facă un „cadou“ slovacilor, după cum Sport.ro a arătat aici.

România a remizat cu Georgia, scor 1-1, la revenirea lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca naționalei, la 25 de ani după primul său mandat de selecționer.

Panduru, șocat de gafele repetate ale lui Aioani

În acest context, aproape sigur, goalkeeperul de 26 de ani va sta o perioadă pe banca naționalei. Asta în cazul în care va mai fi convocat. De altfel, marți seara, la Tbilisi, el a fost înlocuit cu Otto Hindrich, în minutul 63.

După meci, în cadrul analizei sale pentru Prima Sport, Basarab Panduru (55 de ani) l-a făcut praf pe Aioani.

„Nu e normal. Cu piciorul ai greşit, cu mâna ai greşit. Poate e o problemă. Mi se pare prea de tot. Atunci cu piciorul, acum cu mâna. La naţională se întâmplă niște erori grave, urâte. E rău. Aici sunt două greșeli grave, la meciuri amicale. Trebuie să te gândeşti şi la tine, dacă ai o problemă (n.r. – cu referire la Aioani). Poate îţi e frică. Sunt greşeli atât de mari, încât nu poţi să nu vorbeşti despre lucrurile astea“, a spus fostul internațional.