Tricolorul făcut praf după Georgia – România: „Grav, urât, e rău că vedem așa ceva la națională!“

România a remizat cu Georgia, scor 1-1, la revenirea lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca naționalei, la 25 de ani după primul său mandat de selecționer.
La Tbilisi, gazdele au deschis scorul, în minutul 46, după o gafă monumentală a portarului Marian Aioani. Sport.ro a arătat aici ce a putut să facă goalkeeperul de 26 de ani al Rapidului. Mai grav e că această eroare, cu efect imediat pe tabela de marcaj, a venit după alta, în amicalul cu Slovacia (0-2) de pe 31 martie. Atunci, Aioani a „reușit“ să le facă un „cadou“ slovacilor, după cum Sport.ro a arătat aici.
Panduru, șocat de gafele repetate ale lui Aioani
În acest context, aproape sigur, goalkeeperul de 26 de ani va sta o perioadă pe banca naționalei. Asta în cazul în care va mai fi convocat. De altfel, marți seara, la Tbilisi, el a fost înlocuit cu Otto Hindrich, în minutul 63.
După meci, în cadrul analizei sale pentru Prima Sport, Basarab Panduru (55 de ani) l-a făcut praf pe Aioani.
„Nu e normal. Cu piciorul ai greşit, cu mâna ai greşit. Poate e o problemă. Mi se pare prea de tot. Atunci cu piciorul, acum cu mâna. La naţională se întâmplă niște erori grave, urâte. E rău. Aici sunt două greșeli grave, la meciuri amicale. Trebuie să te gândeşti şi la tine, dacă ai o problemă (n.r. – cu referire la Aioani). Poate îţi e frică. Sunt greşeli atât de mari, încât nu poţi să nu vorbeşti despre lucrurile astea“, a spus fostul internațional.