Zero sanse pentru Reghecampf sa revina la FCSB?! Antrenorul s-ar fi certat cu Petrea si Neubert! Motivul pentru care cei trei nu si-ar mai

Anton Petrea a fost secundul lui Laurentiu Reghecampf la toate echipele la care a antrenat acesta.

In prezent, Petrea este antrenor al lui FCSB si este la prima aventura ca "principal". Alaturi de el, la echipa lui Becali a mai venit si Thomas Neubert, cunoscutul preparator fizic german. Initial s-a crezut ca Petrea si Neubert au venit la FCSB pentru a-i pregati mai tarziu venirea lui Reghecampf din Emirate.

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, Petrea si Neubert nu ar mai tine legatura de ceva vreme cu Reghecampf, din cauza banilor. Actualii oameni din staff-ul FCSB-ului nu ar fi fost multumiti de imparteala pe care o stabilise Reghecampf.

In momentul in care arabii l-au numit pe Reghecampf ca antrenor, acestia i-au oferit un salariu care sa constituie un buget pentru tot staff-ul pe care il are.

FCSB trece printr-o perioada foarte buna cu Toni Petrea ca antrenor, fiind pe primul loc in Liga 1 dupa 10 etape. Echipa are 5 victorii la rand si cel mai bun atac din campionatul Romaniei, cu 28 de goluri marcate.