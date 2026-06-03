Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor

Veste șoc: Rădoi e OUT! Gaziantep i-a găsit înlocuitor Fotbal extern
SPORT.RO
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Mirel Rădoi a declarat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro că ia în considerare să plece de la Gaziantep în condițiile în care nu va fi rezolvată interdicția la transferuri. 

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Din articol

Pare însă că turcii nu sunt dispuși să mai negocieze cu Rădoi și ar fi luat deja o decizie drastică.

Turcii susțin că Mirel Rădoi este OUT de la Gaziantep 

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Publicația GazeteBirlik susține că situația de la Gaziantep este din ce în ce mai tulbure, iar viitorul lui Mirel Rădoi pare a fi departe de echipa care a preluat-o aproape de finalul sezonului. 

Se pare că cei din conducerea clubului nu reușesc să se pună de acord cu Rădoi în ceea ce privește strategia clubului pentru următorul sezon și, deranjați de declarațiile făcute de antrenorul român, bașkanii de la Gaziantep sunt deciși să caute noi soluții pentru banca tehnică. 

De fapt, turcii susțin că Gaziantep i-a găsit deja un înlocuitor lui Rădoi și sunt deciși să apeleze la serviciile lui Omer Erdogan. În cariera sa, Erdogan a antrenat echipe precum Karamgumruk, Hatayspor, Ankaragucu, Alanyaspor și, cel mai recent, Sivasspor.

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