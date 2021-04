Neubert, out pana la finalul sezonului: a fost suspendat! Cretu, chemat sa dea explicatii. Cu ce sanctiuni s-a ales FCSB dupa meciul cu Sepsi

FCSB a pierdut pe teren propriu, 1-2, cu Sepsi, iar dupa partida au existat momente tensionate.

Thomas Neubert a iesit cel mai rau dintre toti, iar preparatorul fizic nu va mai putea sta pe banca deloc in acest sezon, fiind suspendat de Comisia de Discplina pentru o luna de zila.



"Jucatorii sau oficialii aflati pe banca de rezerve care protesteaza in mod repetat, prin cuvinte sau gesturi, la deciziile arbitrilor vor fi sanctionati cu suspendare pentru 2 jocuri in cazul jucatorilor si antrenorilor si pentru o luna in cazul oficialilor", se arata la articolul 53.1 din cadrul Regulamentului Disciplinar.

"Parasirea neregulamentara a suprafetei tehnice de catre persoanele aflate pe banca de rezerve, se sanctioneaza cu suspendarea pentru 2 jocuri in cazul jucatorilor sau antrenorilor si pentru o luna in cazul oficialilor", specifica articolul 53.2 din regulament.

Valentin Cretu a fost eliminat dupa ultimul fluier al partidei, pentru ca i-a reprosat arbitrului asistent ca a intervenit la faza in care, initial, Sebastian Coltescu a acordat lovitura de la 11 metri pentru FCSB, decizia asupra careia a revenit ulterior, acordandu-i cartonas galben pentru simulare lui Florin Tanase.

Desi la interviul de la finalul meciului Valentin Cretu sustinea ca nu i-a adus injurii lui Octavian Sovre, Comisia de Disciplina a decis sa-l citeze pe fundasul dreapta pentru data de 28 aprilie, cand urmeaza sa se decida daca se impunea sanctionarea sa.