INCREDIBIL! Ce functie are Thomas Neubert la FCSB! FRF confirma: "Are mari probleme cu actele!" Cazul straniu al celui mai renumit preparator fizic din Liga 1

Thomas Neubert a revenit la FCSB in aceasta vara, impreuna cu antrenorul Toni Petrea.

Neubert este printre cei mai renumiti preparatori fizici care au activa in Liga 1, dupa ce in mandatele lui Laurentiu Reghecampf, FCSB a obtinut rezultate impresionante pe plan european si echipa arata excelent din punct de vedere fizic.

Gigi Becali l-a readus pe neamt in aceasta vara, in staff-ul lui Toni Petrea, insa functia din actele lui Neubert este cu totul alta.

Conform fisei postului, Neubert ar trebui doar sa le faca masaj jucatorilor, deoarece in contract este trecut ca masor.

Potrivit Gazetei, neamtul nu este calificat ca preparator fizic si implicit nu poate fi trecut in acte cu aceasta functie.

Neubert s-ar fi adresat Federatiei Romane de Fotbal pentru a remedia aceasta problema, insa oficialii FRF nu au putut sa il ajute:

"El are probleme mari cu actele. Ne-a solicitat sa-l recunoastem ca preparator fizic. Asa ceva nici nu e de competenta Federatiei, ar fi nevoie ca statul roman sa-i echivaleze diplomele de studii pe care le prezinta. FRF nu are dreptul sa decida in privinta asta", au spus surse din cadrul FRF, potrivit sursei citate.

Dosarul pe care Neubert l-ar fi prezentat ar contine o diploma de preparator fizic obtinuta in urma unui curs care nu este recunoscut oficial.

In acest context, neamtul are sanse mari sa ramana in continuare masor in acte la FCSB. Cu toate acestea, metodele sale raman unele de succes, dovada fiind chiar forma echipei de la revenirea sa. FCSB incheie anul 2020 pe pozitia de lider al Ligii 1, cu 34 de puncte dupa 15 meciuri jucate.

Thomas Neubert are un salariu de 10.000 de euro la FCSB, plus eventuale bonusuri de performanta.