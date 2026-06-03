Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român! Cum arată noua ierarhie

Radu Drăgușin nu mai este cel mai valoros fotbalist român! Cum arată noua ierarhie Fotbal intern
SPORT.RO
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Radu Drăgușin (24 de ani) plătește prețul puținelor minute prinse în Premier League, la Tottenham, și înregistrează o scădere a cotei de piață.

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TottenhamRayo VallecanoDennis ManPSV Eindhovenradu dragusinAndrei Ratiu
Din articol

La capătul sezonului 2025/2026, site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat cotele de piață ale jucătorilor din Premier League, campionat în care România este reprezentată doar de Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin, devansat de Andrei Rațiu în topul celor mai valoroși fotbaliști români

Cota lui Radu Drăgușin a scăzut acum la 16 milioane de euro, o scădere de 4 milioane față de precedent estimare, cea din martie. Modificarea vine pe fondul puținelor minute prinse de stoperul român la Tottenham sub comanda lui Roberto De Zerbi - doar două meciuri în care a fost folosit în ultimele două luni.

În ierarhia actualizată, Radu Drăgușin a coborât pe locul 2 în topul celor mai valoroși fotbaliști români. Andrei Rațiu (27 de ani), finalist de Conference League cu Rayo Vallecano, este noul lider, cu o cotă de 18 milioane de euro, în timp ce podiumul este completat de Dennis Man, campion în Eredivisie cu PSV Eindhoven - 15 milioane de euro.

  • 25 de milioane de euro a plătit Tottenham, în ianuarie 2024, pentru a-l cumpăra pe Drăgușin de la Genoa. Dacă toate bonusurile prevăzute în contract vor fi atinse, suma totală va ajunge la 30 de milioane.

Cum arată acum topul celor mai valoroși fotbaliști români, potrivit Transfermarkt

  • 1. Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 milioane de euro
  • 2. Radu Drăgușin (Tottenham) - 16 milioane de euro
  • 3. Dennis Man (PSV Eindhoven) - 15 milioane de euro
  • 4. Ionuț Radu (Celta Vigo) - 8 milioane de euro
  • 5. Umit Akdag (Alanyaspor) - 6 milioane de euro
  • 6. Darius Olaru (FCSB) - 5 milioane de euro
  • 7. Louis Munteanu (D.C. United) - 5 milioane de euro
  • 8. Daniel Bîrligea (FCSB) - 4,5 milioane de euro
  • 9. Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) - 4,5 milioane de euro
  • 10. Alexandru Mitriță (Zhejiang FCSB) - 4 milioane de euro

Deși a jucat puțin, Drăgușin a fost lăudat de Roberto De Zerbi: "Top!"

La conferința de presă de după meciul care a confirmat salvarea lui Tottenham, De Zerbi a fost rugat să numească "jucătorii cruciali din ultimele șase-șapte săptămâni", care au contribuit semnificativ la îndeplinirea obiectivului. Primul nume rostit de manager a fost cel al lui Radu Drăgușin.

"Drăgușin. Drăgușin a fost top! Nu a jucat, dar a fost mereu pozitiv în vestiar și pe teren. De asemenea, Bentancur, care a revenit după accidentare și a ținut să joace. Joao Palhinha, care la început nu a jucat cu mine. Ben Davies, care ieri a venit la bază alături de noi.

Un alt jucător este Djed Spence, care înaintea meciului cu Chelsea a venit la mine în birou și mi-a zis că vrea să joace. A fost ceva fantastic, mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, Micky van de Ven, un băiat grozav, sensibil, pe care îl consider cel mai bun fundaș central de picior stâng din Premier League alături de Levi Colwill, fostul meu jucător de la Brighton. Mai sunt mulți - inclusiv Richarlison sau Archie Gray. Nu pot numi unul singur", a spus Roberto De Zerbi.

Drăgușin a încheiat acest sezon de Premier League cu 10 meciuri în care a fost folosit. Fundașul român, care a ratat prima jumătate a sezonului din cauza accidentării la genunchi, a fost titular în 5 partide.

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