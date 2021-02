EXCLUSIV | Thomas Neubert, interzis pe banca de rezerve? Dinamovistii vor ca antrenorul FCSB sa vada meciul din tribuna

Dupa ce au cerut control antidoping pentru jucatorii FCSB, dinamovistii ar putea sa ii interzica accesul pe banca si pe teren germanului Thomas Neubert, poate cel mai important om din staff-ul rivalilor.

Inainte de derby, fanii-actionari din programul DDB au cerut control antidoping pentru fotbalistii de la FCSB, justificand ca exista suspiciuni ca rivala ar fi recurs "la practici necurate de ani de zile". Din informatiile Sport.ro, suporterii "cainilor" nu uita ultimul meci direct dintre cele doua echipe, din octombrie 2020, atunci cand FCSB a castigat dintr-un penalty inexistent, dupa o simulare a lui Dennis Man. Atunci, intre cele doua banci tehnice a avut loc un scandal imens, cu zbierete si injuraturi, iar preparatorul fizic Thomas Neubert a fost suspendat doua etape, dupa ce l-a jignit pe arbitrul Radu Petrescu, caruia i-ar fi zis si "esti foarte prost, poti sa scrii orice vrei in raportul de joc, ca numele meu oricum nu exista in foaia de joc". Cuvintele grele aruncate de german la acel meci si frustrarea rezultatului nedrept sunt inca proaspete in memorie, iar dinamovistii ar vrea sa se razbune la meciul din aceasta seara.

NEUBERT A LUCRAT FARA LICENTA DE PREPARATOR FIZIC LA FCSB!

Thomas Neubert a prezentat FRF mai multe diplome ale unor cursuri pe care le-ar fi urmat in Germania si a cerut sa i se echivaleze studiile pentru a primi licenta de preparator fizic acreditat pentru Liga 1. FRF a refuzat solicitarea, justificand ca nu poate sa elibereze diplome de studii, iar singura instutitie din tara care ar putea sa il ajute este Ministerul Educatiei. In ultimii ani, Neubert, considerat unul dintre cei mai buni preparatori fizici din Romania, care are un cuvant greu de spus la FCSB in ceea ce priveste pregatirea fizica, recuperarea, vitaminizarea si uneori chiar in cazul chestiunilor tehnico-tactice sau in transferuri, a continuat sa lucreze fara licenta. La unele meciuri, acesta a stat pe banca datorita unei dispense pe care o avea din partea Federatiei, dar la altele el nu ar fi avut voie sa se apropie de terenul de joc, nefiind inclus nici macar in grupul "aditionalilor", adica al oficialilor neesentiali pe care echipele ii tin la marginea terenului in timpul meciurilor.

DACA ANTRENORUL GERMAN NU VA STA IN TRIBUNA, DINAMO CERE CASTIGAREA MECIULUI CU 3-0

Dupa partida din turul campionatului, nu numai preparatorul fizic al FCSB a fost suspendat, ci si observatorul partidei, Eduard Alexandru, dovada ca aceasta problema nu mai poate fi ascunsa. LPF nu l-a mai delegat doua meciuri in urmatoarele doua etape dupa derby, deoarece a permis constient sau din greseala, prezenta germanului pe banca, incalcand astfel protocolul medical asupra caruia au convenit FRF, LPF, Ministerul Sanatatii, Ministerul Tineretului si Sportului.

La partida din aceasta seara, Dinamo este organizatoarea meciului si va verifica atent daca Neubert are dreptul sa se afle in Zona 1 a stadionului (vestiare, gazon, banci de rezerva), in caz contrar el urmand sa fie trimis sa vada meciul din tribuna. Chiar daca neamtul va fi trecut in foaie ca delegat sau maseur, dinamovistii sunt hotarati sa ii urmareasca fiecare miscare, sa adune dovezi si sa faca contestatie imediat dupa incheierea partidei, daca "maseurul" Neubert va conduce incalzirea echipei, va da indicatii de pe margine sau va coordona schimbari.

FANII LUI DINAMO, NEMULTUMITI DE AJUTORUL PE CARE IL PRIMESTE RIVALA

De asemenea, Dinamo are suspiciuni si in privinta modului in care jucatorii FCSB au facut testele pentru depistarea infectarii cu noul coronavirus, in conditiile in care exista informatiile ca acestea au fost efectuate chiar la clinica medicala detinuta de patronul Gigi Becali. In septembrie 2020, jurnalistul Decebal Radulescu spunea ca "am avut o informatie legata de faptul ca un om din staff-ul FCSB e infectat si ca vor sa tina povestea asta ascunsa. FCSB face testele la clinica domnului Becali. Credeti ca acolo nu e anuntat domnul Becali? 'Avem doi infectati, ce facem?'. E un test, a venit, l-a facut. Nu il bagi in programul echipei. Cum a fost atunci, au avut noroc ca nu s-au mai infectat si altii. L-au scos din calcul pe omul din staff".

In plus, "cainii" nu au uitat ca FRF i-a ajutat rivala, in semifinala Cupei Romaniei din sezonul trecut, cand FCSB l-a folosit in partida tur pe Andrei Vlad, care era in stare de suspendare, iar mai multi oficiali federali au ajutat la inregistrarea unor vicii de procedura pentru ca Dinamo sa nu castige cu 3-0 si sa joace finala. Ulterior, FCSB a castigat trofeul, dupa un meci cu Sepsi, in care prestatia brigazii de arbitri a fost puternic contestata de echipa din Covasna, iar Mihai Stochita, directorul tehnic al FRF, a fost acuzat ca a intrat in vestiarul "ros-albastrilor" la pauza meciului si le-a fi vorbit jucatorilor.

De asemenea, la inceputul anului 2021, fanii lui Dinamo au acuzat complicitatea institutiilor din fotbal si chiar a mai multor oficiali ai statului, printre care Raed Arafat, seful DSU si secretar de stat in cadrul MAI, pentru a evita o carantina de doua saptamani, dupa ce FCSB a fost singura echipa din Liga 1 care a realizat un cantonament in Turcia, o tara aflata in zona galbena din cauza pandemiei de coronavirus. O astfel de pedeapsa ar fi dus la pierderea mai multor meciuri de catre FCSB si la micsorarea sanselor la castigarea titlului.