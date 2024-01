Mihai Stoica a spus stop! Oficialul FCSB, reacție clară după ce s-a scris că Șut e dorit de Gaziantep + Noi lămuriri legate de 'disputa' cu Neubert 

Oficialul de la FCSB a dezmințit trei informații apărute recent în presă, legate de vicecampiana României, prin intermediul unei postări pe contul oficial de Facebook. Mihai Stoica a ținut să nege informațiile conform cărora Adrian Șut ar fi dorit de Gaziantep, argumentând și motivul pentru care mutarea nu s-ar putea face.

Mihai Stoica: „Eu îi aleg pe cei care compun staff-ul!”

Mihai Stoica a luat fiecare informație în parte, oferind câte un răspuns în acest sens. La momentul scrierii mesajului oficialului FCSB, transferul lui Antwi nu era rezolvat, însă Gigi Becali a confirmat în cursul zilei de miercuri că fotbalistul va merge în cantonament.

Totodată, Stoica a comentat și informațiile conform cărora ar exista o dispută între el și preparatorul fizic al echipei, Thomas Neubert, după ce și-a exprimat nemulțumirea legată de faptul că neamțul a apărut în podcast-ul Anamariei Prodan fără să aibă acordul prealabil al clubului.

„1. Adrian Șut la Gaziantep. Invenție. Gaziantep (ca majoritatea cluburilor din Turcia) nu cumpără jucători. Preferă liberi. Documentați-vă.

2. Se scrie că aș avea ceva cu Neubert. Fals. Eu i l-am am propus lui Gigi când am auzit că ar fi disponibil. N-am cum să am ceva cu cineva din staff din moment ce eu îi aleg pe cei care-l compun. Interesați-vă.

3. FCSB a făcut al treilea transfer al iernii. Deocamdată, nu. A fost avansată o sumă de transfer. N-a fost acceptată. Dacă se va ajunge la o înțelegere, Nana Antwi va veni în interiorul acestei ferestre de transfer. Dacă nu, va veni din iunie. Verificați.

Dacă se vor mai scrie prostii, vom reveni. Avem la cantonament sală ultraperformantă, terenuri bune, ayran și timp. Mult timp”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Reacția lui Mihai Stoica după ce a auzit declarațiile lui Thomas Neubert

„Eu o să-mi permit să-l contrazic pe Thomas Neubert. În primul rând ar fi trebuit să ceară permisiunea să meargă la podcast (n.r. - la Anamaria Prodan). Chiar mă miră că un profesionist german ca el, ar fi trebui să ştie asta şi să întrebe dacă are permisiunea clubului. Declaraţiile sunt rupte de realitate.

Poate Thomas Neubert nu reţine, dar nu are nicio legătura viaţa extrasportivă a lui Florinel Coman cu accidentarea suferită la Backa Topola. Era într-o formă extraordinară. El ţinea echipa în spate. A venit bezmeticul ăla şi i-a rupt piciorul, deci nu avea cu viaţa extrasportivă.

Dacă avem probleme, le discutăm între noi, nu la podcasturi. M-a deranjat foarte tare. Nu e normal să faci declaraţiile astea. Nu are un alt statut faţă de alţi angajaţi ai clubului. Dacă cineva este invitat el trebuie să mă întrebe pe mine şi eu spun dacă îi permit sau nu. Nu o să păţească nimic, dar poate fi mustrat”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.