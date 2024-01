Răspunsul lui Florinel Coman pentru Thomas Neubert după ce germanul a spus că „era catastrofal”

Fotbalistul se află în cel mai bun moment al carierei, având prestații extrem de bune în tricoul liderului actual din Superligă. Florinel Coman este unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB-ului în acest sezon, ștergând astfel din memoria fanilor sezoanele slabe pe care le-a făcut în trecut.

Thomas Neubert, preparatorul fizic al FCSB-ului, a vorbit recent, în cadrul unui podcast, despre perioada mai slabă a lui Coman, pe care l-a lăudat pentru cum se prezintă în prezent. Neamțul a pus pe seama vieții extrasportive a jucătorului accidentările repetate.

Florinel Coman a răspuns declarațiilor lui Thomas Neubert

Florinel Coman a acordat un interviu pentru Digi Sport, iar acolo a fost întrebat și despre declarațiile lui Neubert. Jucătorul a recunoscut că nu este supărat pe declarațiile făcute, însă a ținut să precizeze că nu a avut niciodată o viață extrasportivă agitată.

„Nu știu de unde asta cu viața extrasportivă, nu-și are locul. Nu am nimic cu Tommy, nu sunt supărat. Ferească Dumnezeu, e un om special.

A văzut o schimbare de atitudine pentru că după ce nu am mai avut dureri am putut să mă antrenez 100%. Am fost alt om. Nu m-am mai simțit așa bine de mult. Înainte, aveam dureri la fiecare meci. Luam trei arcoxia pe zi ca să pot să joc seara. Lucrurile astea nu le știe nimeni. E ușor să dai într-un jucător.

A fost cea mai grea perioadă din viața mea, dar am trecut peste, mi-am creat o rutină super, m-am supermotivat și am fost foarte fericit că nu am mai avut nicio durere. Am revenit, am făcut un cantonament super vara trecută datorită lui Tommy, care e un om special. Și acum ne-a pus pe butuci, dar mai târziu o să-i mulțumim. Și când am început campionatul diferența în primele trei patru partide asta a făcut-o. În prima repriză câștigam meciurile”, a declarat Florinel Coman.

Thomas Neubert, despre Florinel Coman: „Era catastrofal!”

„Un jucător cu atât de mare talent și atât de mare potențial... Florinel Coman a pierdut trei ani din carieră. Acum, de șapte-opt luni, este foarte profesionist și în carieră, și în viața extrasportivă. Înainte, Florinel Coman era catastrofal.

Cred că a fost înainte cu un grup de prieteni care-l trăgea în jos. A fost și accidentat, dar de ce a fost accidentat de două-trei ori? Din cauza vieții extrasportive. Acum e perfect”, a declarat Thomas Neubert în cadrul podcast-ului Anamariei Prodan.

Mihai Stoica l-a 'certat' pe Thomas Neubert pentru declarațiile făcute

„Eu o să-mi permit să-l contrazic pe Thomas Neubert. În primul rând ar fi trebuit să ceară permisiunea să meargă la podcast (n.r. - la Anamaria Prodan). Chiar mă miră că un profesionist german ca el, ar fi trebui să ştie asta şi să întrebe dacă are permisiunea clubului. Declaraţiile sunt rupte de realitate.

Poate Thomas Neubert nu reţine, dar nu are nicio legătura viaţa extrasportivă a lui Florinel Coman cu accidentarea suferită la Backa Topola. Era într-o formă extraordinară. El ţinea echipa în spate. A venit bezmeticul ăla şi i-a rupt piciorul, deci nu avea cu viaţa extrasportivă.

Dacă avem probleme, le discutăm între noi, nu la podcasturi. M-a deranjat foarte tare. Nu e normal să faci declaraţiile astea. Nu are un alt statut faţă de alţi angajaţi ai clubului. Dacă cineva este invitat el trebuie să mă întrebe pe mine şi eu spun dacă îi permit sau nu. Nu o să păţească nimic, dar poate fi mustrat”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.